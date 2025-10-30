Эксперт: почему Япония не отказалась от СПГ из России вопреки требованиям Трампа

Япония не сможет отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на призывы Вашингтона. Об этом заявила новый японский премьер Санаэ Такаити президенту США Дональду Трампу в ходе их совместной встречи в Токио, передает Reuters, ссылаясь на источники.
По информации агентства, вопрос о поставках российского СПГ обсуждался на двусторонней встрече 28 октября. Такаити подчеркнула, что Япония зависит от импорта энергоносителей, и попросила Трампа «с пониманием отнестись к энергетическим потребностям страны».
Перед турне Трампа по странам Азии Вашингтон призвал союзников, включая Токио, перестать закупать российские энергоносители и ввести против Москвы санкции для того, чтобы усилить давление на РФ.
Газета Nikkei отмечает, что по словам Такаити, отказ от российского газа «только обрадует Китай и Россию», так как ослабит энергетическую безопасность Японии.
Сворачивает зависимость от РФ
Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН, доктор исторических наук Валерий Кистанов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Япония зависит от импорта углеводородов на 100 процентов, поскольку у страны ничего своего нет. При этом Токио взял курс на снижение зависимости от России в этой сфере.
«Япония на 100% зависит от импорта углеводородов. У нее ничего своего нет — ни нефти, ни угля, ни газа. В основном импортирует с Ближнего Востока, из Австралии, еще часть — из некоторых азиатских стран. В настоящее время Япония взяла курс на сворачивание зависимости от России в сфере углеводородов. По нефти мы теперь поставляем всего 1% от всей импортируемой Японией нефти», — сказал собеседник издания.
С газом сложнее
По словам Кистанова, несмотря на снижение импорта нефти до 1%, Японии гораздо сложнее отказаться от российского СПГ. Он уточнил, что это приведет катастрофическим последствиям.
«Японцы не могут отказаться от российского сжиженного природного газа, потому что это будет ударом по японской энергетике и, соответственно, экономике. То есть взлетят цены на электричество, бензин, потребительские товары, что приведет общество к большому недовольству. Поэтому, несмотря на весь антироссийский курс в связи с ситуацией на Украине и санкции, Япония ни при каких условиях не может отказаться топлива из РФ. При этом Трамп ставит жесткие требования, чтобы они отказались даже от этих 9% импорта российского СПГ, а взамен он предлагает участие в разработке природного газа на Аляске», — отметил эксперт.
При этом политолог подчеркнул, что предлагаемый президентом США проект «покрыт туманом», поскольку для его реализации необходимы большие усилия. Он уточнил, что Токио не считает его целесообразным.
«Это долгий проект, покрытый туманом. Японцы не считают его пока целесообразным. Поэтому Такаичи удалось фактически отстоять импорт из России. В начале 30-х годов истекает долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа с сахалинский проектов. А дальше они, видимо, будут готовиться к тому, чтобы искать альтернативные источники и переходить на них. Прежде всего, конечно, это имеются в виду Соединенные Штаты», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.
Реакция Вашингтона на отказ Токио
Трамп не будет предпринимать каких-либо действий в отношении Японии за ее решение не отказываться от импорта российского СПГ, заявил Кистанов. Однако, по его словам, в дальнейшем все-таки Вашингтон продолжит оказывать давление на своего союзника.
«Встреча Трампа и Такаити прошли отлично. Подписано соглашение о золотом веке японо-американских отношений, а также много всяких документов, в том числе торгово-экономическое соглашение о том, что Япония будет инвестировать 550 миллиардов долларов в экономику США. Трамп не стал на них давить по поводу роста военных расходов, увеличения платы за американские войска и так далее, тем более что Такаити удалось путем лести расположить к себе американского лидера. Тем более Япония сейчас — важнейший американский союзник в Азии. Поэтому до санкций дело ни в коем случае не дойдет. Но все-таки в дальнейшем какой-то нажим со стороны США может последовать», — резюмировал политолог.
Большинство поставок в Японию с проекта «Сахалин-2» завершатся в период с 2028 по 2033 года, и их замена, по данным японского министерства промышленности, приведет к росту цен на электроэнергию. Сейчас Токио импортирует менее 1% нефти из России в рамках исключения из санкций. Срок действия истекает в декабре.