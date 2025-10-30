Эксперт: почему Япония не отказалась от СПГ из России вопреки требованиям Трампа

«Встреча Трампа и Такаити прошли отлично. Подписано соглашение о золотом веке японо-американских отношений, а также много всяких документов, в том числе торгово-экономическое соглашение о том, что Япония будет инвестировать 550 миллиардов долларов в экономику США. Трамп не стал на них давить по поводу роста военных расходов, увеличения платы за американские войска и так далее, тем более что Такаити удалось путем лести расположить к себе американского лидера. Тем более Япония сейчас — важнейший американский союзник в Азии. Поэтому до санкций дело ни в коем случае не дойдет. Но все-таки в дальнейшем какой-то нажим со стороны США может последовать», — резюмировал политолог.