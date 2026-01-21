Эксперт: может ли выплата в 1 млн решить проблемы демографии

В Нижегородской области с конца 2024 года действует программа единовременной выплаты в 1 млн рублей за рождение ребенка вне зависимости от очередности. Анализ предварительных данных за 2025 год показывает изменение демографических показателей в регионе. Рост суммарного коэффициента рождаемости (СКР) был зафиксирован в четвертом квартале 2025 года, что соответствует сроку в 9 и более месяцев с момента анонса программы.