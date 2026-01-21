Эксперт: может ли выплата в 1 млн решить проблемы демографии

Первые результаты
В Нижегородской области с конца 2024 года действует программа единовременной выплаты в 1 млн рублей за рождение ребенка вне зависимости от очередности. Анализ предварительных данных за 2025 год показывает изменение демографических показателей в регионе. Рост суммарного коэффициента рождаемости (СКР) был зафиксирован в четвертом квартале 2025 года, что соответствует сроку в 9 и более месяцев с момента анонса программы.
Согласно расчетам, основанным на сравнении с прогнозной динамикой, построенной по аналогии с соседними регионами, введение выплат могло привести к увеличению СКР на 0.16 пункта. В результате Нижегородская область по итогам года превысила средний показатель рождаемости по Центральному федеральному округу.
В масштабах всей страны указанный прирост коэффициента эквивалентен увеличению числа новорожденных приблизительно на 135 тысяч в год. Сохранение данной динамики в 2026—2027 годах может рассматриваться как основание для обсуждения возможности применения аналогичных мер в других субъектах Российской Федерации.
Отложенные рождения
Председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов предупреждает, что оценивать демографию по данным за несколько месяцев — ошибка. «На таких коротких отрезках времени мало что можно понять. Демография — это вещь консервативная и долгосрочная. Что-то серьезное можно говорить через несколько лет, а лучше через 10 лет», — пояснил эксперт.
По его словам, наблюдаемый рост с большой долей вероятности может быть следствием эффекта «отложенных рождений». Это означает, что выплаты не создают новые большие семьи, а лишь меняют календарь уже запланированных рождений.
Крупнов разделяет два понятия: социальную помощь и демографическую политику, хотя и поддерживает финансовую поддержку семей. «Любой рубль, вложенный в рождение детей, он во благо. Поэтому то, что такую практику введут в других субъектах федерации и на федеральном уровне, я считаю сугубо положительным явлением», — заключил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
Однако эксперт настаивает на том, что для преодоления общенационального тренда на вымирание таких выплат мало. «Если мы хотим реально заниматься демографией и переломить тренд на вымирание, этих мер абсолютно недостаточно. Они, по большому счету, являются социально поддерживающими семью, а не действующими в демографическом направлении», — отметил он.
С точки зрения Крупнова, ключевая цель должна быть амбициознее — изменить саму репродуктивную норму в обществе. «У нас основной демографический результат — это переход от 1,5-детной к 2,5-детной семье, чтобы мы как страна прекратили вымирать».
Однако системной работы в этой сфере в России пока не ведется «У нас в стране еще никто не начал этим заниматься. Демография у нас еще даже и не начиналась», — сделал вывод эксперт.