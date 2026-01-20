Политолог: чем обернется для Молдавии выход из СНГ

Формализация «замороженного» статуса
Решение Кишинева не стало неожиданностью. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, участие Молдавии в работе СНГ уже давно находилось в «замороженном состоянии», и сейчас наступила лишь его «формализация». По словам главы МИД республики Михая Попшоя, процесс денонсации базовых соглашений уже начат, документы скоро поступят в парламент, а к середине февраля страна рассчитывает завершить все юридические процедуры.
Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов оценивает этот шаг прежде всего как символический акт, завершающий долгий процесс дистанцирования от России. «В первую очередь, это символический шаг со стороны молдавского руководства. И надо сказать, Молдавия не первая страна, которая выходит из СНГ или прекращает действие тех или иных соглашений», — заявил он.
Денисов обратил внимание на оригинальность формулировок официального Кишинева, который стремится при всем этом сохранить выгодные для себя договоренности. «С одной стороны, Молдавия выходит из СНГ, с другой стороны, Молдавия собирается сохранить те соглашения, которые подписаны в рамках СНГ, которые выгодны гражданам данного государства», — пояснил эксперт.
По мнению аналитика, выход из СНГ — не самостоятельное решение, а закономерное звено в цепи давно определенных приоритетов молдавской элиты.
Показательно, что процесс был начат вскоре после заявлений президента страны Майи Санду относительно желания объединиться с Румынией. Так что это очередное подтверждение того геополитического выбора, который сделала политическая элита, — считает Денисов.
Он напомнил, что власти республики давно декларируют безальтернативный курс. «Молдавские власти давно не стесняются говорить о том, что существует один путь для будущего развития государства — именно интеграция в Европейский союз и НАТО».
Эхо украинского сценария
Ситуация с Молдавией во многом повторяет путь, который ранее прошла Украина, также вышедшая из основных структур СНГ. Денисов полагает, что не стоит ожидать, что решение Кишинева спровоцирует цепную реакцию среди других участников содружества. Он пояснил, что в рамках СНГ действуют сотни полезных для стран соглашений, и выход отдельных участников в прошлом не приводил к краху организации.
Однако главный вопрос, который остается без ясного ответа, как это решение скажется на простых гражданах. Денисов выразил сомнение, что широкие слои молдавского общества понимают вообще его суть и последствия.
«Совершенно непонятно сейчас, о каких конкретно соглашениях идет речь. Очень вероятно, что для подавляющего большинства граждан это останется абстрактной юридической формальностью, в то время как реальная цена — разрыв экономических и гуманитарных связей — станет понятна гораздо позже», — заключил эксперт.