Политолог: чем обернется для Молдавии выход из СНГ

Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов оценивает этот шаг прежде всего как символический акт, завершающий долгий процесс дистанцирования от России. «В первую очередь, это символический шаг со стороны молдавского руководства. И надо сказать, Молдавия не первая страна, которая выходит из СНГ или прекращает действие тех или иных соглашений», — заявил он.