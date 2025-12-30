Эксперт: почему ВСУ расстреляли группу своих же диверсантов на границе ДНР

Разведчики 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ по ошибке расстреляли группу диверсантов, которые двигались в направлении российских позиций на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«141-я бригада ВСУ совершила ошибку. Группа их диверсантов попала под дружественный огонь разведчиков при попытке подойти к российским позициям на границе ДНР и Днепропетровской области. Есть погибшие с обеих сторон», — сказал он.
Кимаковский также уточнил, что в настоящее время проводится эвакуация тел погибших.
Нет связи между подразделениями
Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в самих ВСУ несогласованность действий происходит из-за того, что между подразделениями у них отсутствует элементарная связь на линии боевого соприкосновения.
«Несогласованность действий связана также с тем, что командиры не присутствуют непосредственно на линии боевого соприкосновения. Они руководят своими подчиненными по радиоканалу. То есть им просто страшно там быть, поэтому отдают приказы издалека. Здесь стоит также отметить, что разведывательно-диверсионные группы изначально работают вне закона. Поэтому они очень часто специально не докладывают никому о своих намерениях из-за того, чтобы не было утечки информации. Но в случае, о котором рассказал Кимаковский, на мой взгляд, была именно несогласованность действий», — сказал собеседник издания.
Кроме того, он не исключил, что причиной обстрела своих же диверсантов со стороны ВСУ мог стать конфликт между военными киевского режима.
«Мы были свидетелями боя, который шел между военными ВСУ и наемниками из латиноамериканских стран. Во-первых, они не смогли объясниться по радиоканалу, так как у них не было связи. Поэтому они вели бой между собой. Мы в тот момент решили просто не мешать. При этом потери были с обеих сторон», — добавил он.
Невысокий уровень подготовки
Гагин также отметил, что несогласованность действий в ВСУ говорит о невысоком уровне подготовки. Причем, он даже поставил под сомнение обучение военных киевского режима, которое проводят офицеры НАТО на территориях Украины и стран Запада.
«Чему могут обучать воюющих бойцов в современном конфликте инструкторы из стран, которые не принимают участия в боях. Сейчас огромная разница между подходами к обучению, технике, тактике у европейских армий и тому, что реально происходит на фронте. То есть боевые действия на сегодняшний день совершенно другие. Надо понимать, что появление беспилотных систем в корне изменило картину современного боя. Именно от этого уже стоит отталкиваться в тактике применения диверсионно-разведывательных групп, работе бронетехники и так далее», — заявил военный эксперт.
У ВСУ не все так гладко на фронте
По словам Гагина, заявления о том, что у ВСУ есть переоснащение экипировкой и прочего, на самом деле не соответствует действительности. Он уточнил, что на фронте у них не так все гладко.
«Что-то выходит из строя очень быстро, что-то расхищается. Я не скажу, что они голодранцы, но все же испытывают некоторые проблемы, в том числе и со снабжением. Очень часто это происходит на тех участках фронта, где наши силы прерывают поставки противника. То есть их логистические цепочки находятся под нашим огневым контролем, в результате чего ВСУ лишаются тылового снабжения», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.