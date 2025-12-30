Эксперт: почему ВСУ расстреляли группу своих же диверсантов на границе ДНР

«Несогласованность действий связана также с тем, что командиры не присутствуют непосредственно на линии боевого соприкосновения. Они руководят своими подчиненными по радиоканалу. То есть им просто страшно там быть, поэтому отдают приказы издалека. Здесь стоит также отметить, что разведывательно-диверсионные группы изначально работают вне закона. Поэтому они очень часто специально не докладывают никому о своих намерениях из-за того, чтобы не было утечки информации. Но в случае, о котором рассказал Кимаковский, на мой взгляд, была именно несогласованность действий», — сказал собеседник издания.