Эксперт: что означают заявления о визите президента в Турцию в ближайшее время

«Ехать на территорию Турции под гарантией страны, на территории которой убивали наших дипломатов, было бы очень странно. К тому же учитывая то, что она напичкана агентами того же Запада, стран НАТО. С учетом того, что там против самого Эрдогана предпринимались попытки мятежа офицерами, воспитанными в западных странах, в том числе и в Великобритании, Соединенных Штатах. Это говорит само за себя. Обеспечить безопасность Владимира Владимировича будет весьма сложно. Причем полагаться в таком случае на страну, поставляющую бронемашины Kirpi, снаряды, беспилотники Bayraktar и прочее нашему противнику, с которым мы ведем борьбу, будет очень странно», — отметил Балмасов.