Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: что означают заявления о визите президента в Турцию в ближайшее время

Анкара ожидает в ближайшее время визит президента России Владимира Путина для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Эксперт Института Ближнего Востока, Российского совета по международным делам Сергей Балмасов специально для ВФокусе Mail рассказал, что означают эти заявления.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин постоянно находятся на связи, Анкара ожидает его визит в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина [Владимира] Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — сказал собеседник агентства.

В последний раз Путин посещал Турцию в 2020 году, тогда он встретился с Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Путина есть действующее приглашение посетить Турцию и при наличии возможности такой визит будет организован.

Сейчас нет причин для визита

Эксперт Института Ближнего Востока, Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что визит Путина в Турцию в сегодняшних реалиях маловероятен. При этом он отметил, что заявление Пескова не является прямым согласием посетить республику — «это чтобы не оскорбить отказом».

«А какой смысл, в чем необходимость встречи? Что такого нужно обсудить, что нельзя обговорить по каналам экстренной связи, я имею в виду специальных служб, внешнеполитических ведомств. Я не вижу сейчас такой насущной необходимости в этой встрече. Если у Эрдогана есть даже какие-то предложения, то их можно обсудить через доверенных лиц. А президенты обычно закрепляют какие-то существенные достижения, к примеру, многомиллиардные сделки. С моей точки зрения, сейчас очень много минусов при многочисленных знаках вопроса», — сказал собеседник издания.

Турция не сможет обеспечить безопасность

Политолог также подчеркнул, что сейчас визит Путина в Турцию маловероятен, поскольку турецкая сторона не сможет в должной мере обеспечить безопасность российскому лидеру.

«Ехать на территорию Турции под гарантией страны, на территории которой убивали наших дипломатов, было бы очень странно. К тому же учитывая то, что она напичкана агентами того же Запада, стран НАТО. С учетом того, что там против самого Эрдогана предпринимались попытки мятежа офицерами, воспитанными в западных странах, в том числе и в Великобритании, Соединенных Штатах. Это говорит само за себя. Обеспечить безопасность Владимира Владимировича будет весьма сложно. Причем полагаться в таком случае на страну, поставляющую бронемашины Kirpi, снаряды, беспилотники Bayraktar и прочее нашему противнику, с которым мы ведем борьбу, будет очень странно», — отметил Балмасов.

Он добавил, что единственное, почему не были еще разорваны отношения Москвы с Анкарой, — «Турция играет роль троянского коня, нарушая общий антироссийский тон в НАТО».