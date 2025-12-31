Эксперт: что означают заявления о визите президента в Турцию в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин постоянно находятся на связи, Анкара ожидает его визит в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
«Между двумя лидерами налажен очень доверительный диалог, не раз показавший свою эффективность в решении как двусторонних, так и региональных задач. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил господина [Владимира] Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — сказал собеседник агентства.
В последний раз Путин посещал Турцию в 2020 году, тогда он встретился с Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Путина есть действующее приглашение посетить Турцию и при наличии возможности такой визит будет организован.
Сейчас нет причин для визита
Эксперт Института Ближнего Востока, Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что визит Путина в Турцию в сегодняшних реалиях маловероятен. При этом он отметил, что заявление Пескова не является прямым согласием посетить республику — «это чтобы не оскорбить отказом».
«А какой смысл, в чем необходимость встречи? Что такого нужно обсудить, что нельзя обговорить по каналам экстренной связи, я имею в виду специальных служб, внешнеполитических ведомств. Я не вижу сейчас такой насущной необходимости в этой встрече. Если у Эрдогана есть даже какие-то предложения, то их можно обсудить через доверенных лиц. А президенты обычно закрепляют какие-то существенные достижения, к примеру, многомиллиардные сделки. С моей точки зрения, сейчас очень много минусов при многочисленных знаках вопроса», — сказал собеседник издания.
Турция не сможет обеспечить безопасность
Политолог также подчеркнул, что сейчас визит Путина в Турцию маловероятен, поскольку турецкая сторона не сможет в должной мере обеспечить безопасность российскому лидеру.
«Ехать на территорию Турции под гарантией страны, на территории которой убивали наших дипломатов, было бы очень странно. К тому же учитывая то, что она напичкана агентами того же Запада, стран НАТО. С учетом того, что там против самого Эрдогана предпринимались попытки мятежа офицерами, воспитанными в западных странах, в том числе и в Великобритании, Соединенных Штатах. Это говорит само за себя. Обеспечить безопасность Владимира Владимировича будет весьма сложно. Причем полагаться в таком случае на страну, поставляющую бронемашины Kirpi, снаряды, беспилотники Bayraktar и прочее нашему противнику, с которым мы ведем борьбу, будет очень странно», — отметил Балмасов.
Он добавил, что единственное, почему не были еще разорваны отношения Москвы с Анкарой, — «Турция играет роль троянского коня, нарушая общий антироссийский тон в НАТО».