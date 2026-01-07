Эксперт: почему Венесуэла готовится к войне с США, но воевать ей придется с картелями

Аналитик указал, что все зависит от того, кто стоит за попыткой отстранить Cartel de los Soles от контроля за транзитными маршрутами. Эксперт связал эти приготовления с двумя ключевыми факторами: сложной экономической ситуацией в стране и масштабной мобилизацией. Он отметил, что резервистов массово вызывают в лагеря, а бывшие военнослужащие пополняют ряды армии. Однако, по словам Манойло, быстрое увеличение численности войск в разы требует огромных средств, которых у Венесуэлы нет. Он предположил, что в Каракасе, возможно, рассчитывают на временную паузу между возможными ракетными ударами США и началом наземной операции, чтобы успеть доукомплектовать части.