Эксперт: почему Венесуэла готовится к войне с США, но воевать ей придется с картелями

Casus belli
Венесуэла официально перешла в состояние войны, объявив всеобщую мобилизацию в ответ на беспрецедентный акт силовой агрессии — похищение президента Николаса Мадуро и его супруги американскими силами 3 января. Каракас расценил эту операцию как акт империалистического вторжения и casus belli — повод для войны. Власти призвали все население страны к мобилизации, заявив о начале открытой вооруженной борьбы против иностранного вмешательства и необходимости «защитить суверенитет до последней капли крови».
Мобилизационный потенциал Венесуэлы на начало 2026 года насчитывал около 109−123 тысяч активного военного персонала в составе Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB). Основные виды войск — сухопутные, военно-воздушные, военно-морские и национальная гвардия.
Стратегический резерв Каракаса — боливарианская милиция. Это структура «народной обороны», которая, по официальным данным, может мобилизовать свыше 4 миллионов человек, если потребуется. В ее состав входят территориальные отряды самообороны, молодежные бригады, женские батальоны и подразделения гражданской обороны.
Официальная военная доктрина Венесуэлы, известная как «Асимметричная война всего народа», предполагает комбинацию действий регулярной армии с масштабным партизанским сопротивлением и использованием милиции для «тотальной обороны» городов и инфраструктуры, как это закреплено в Боливарианской Конституции и военных доктринах времен Уго Чавеса.
Реальная угроза вторжения
Доктор политических наук, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло в разговоре с ВФокусе Mail отметил, что действия венесуэльских властей — заранее спланированные мероприятия на случай начала военной агрессии, то есть вооруженного вторжения на территорию Венесуэлы. По его мнению, сейчас военное руководство страны просто привело эти планы в действие.
«В Венесуэле готовятся к отражению высадки американских морских пехотинцев для проведения наземной и воздушно-космической операции. Признаков подготовки к классической партизанской войне не наблюдается», — пояснил эксперт.
Он отметил, что у американцев есть группировка, достаточная для проведения локальных силовых операций, а также многочисленные союзники в регионе.
«У американцев есть союзники в лице наркокартелей и организованных преступных группировок, для которых Cartel de los Soles является конкурентом и которые заинтересованы в том, чтобы этого конкурента убрать с пути транзита», — пояснил он.
Манойло подчеркнул, что в распоряжении США достаточно живой силы — обученных и вооруженных людей с опытом диверсионно-партизанской борьбы в условиях джунглей и гористой местности. «Кто там будет партизанить в Венесуэле? Остаткам чиновников придется бороться не с американцами, а с боевыми отрядами колумбийских и мексиканских картелей», — добавил он.
Аналитик указал, что все зависит от того, кто стоит за попыткой отстранить Cartel de los Soles от контроля за транзитными маршрутами. Эксперт связал эти приготовления с двумя ключевыми факторами: сложной экономической ситуацией в стране и масштабной мобилизацией. Он отметил, что резервистов массово вызывают в лагеря, а бывшие военнослужащие пополняют ряды армии. Однако, по словам Манойло, быстрое увеличение численности войск в разы требует огромных средств, которых у Венесуэлы нет. Он предположил, что в Каракасе, возможно, рассчитывают на временную паузу между возможными ракетными ударами США и началом наземной операции, чтобы успеть доукомплектовать части.
Политолог уверен, что «Куба совершенно определенно и гарантированно» выступит на стороне Венесуэлы, так как на ее территории есть кубинский военный контингент.
«Куба будет стоять до конца. Потому что они прекрасно знают, что иначе они будут следующими», — добавил эксперт. Главной причиной такой позиции он назвал критическую зависимость кубинской экономики от поставок дешевой венесуэльской нефти, без которой, по его мнению, «рухнет все».
Манойло напомнил, что планы интервенции рассматривались администрацией Трампа еще в 2020 году, и тогда против них выступила Колумбия.
«Колумбию остановил от вооруженной интервенции на территорию Венесуэлы исключительно один фактор. Повстанческая группировка FARC заявила, что если колумбийские военные начнут военную операцию против Венесуэлы, то они разорвут перемирие, которое в 2016 году было подписано с Боготой, и начнут в тылу наступающей колумбийской армии партизанскую диверсионную войну», — добавил он.
Эксперт связал эту позицию с бизнес-интересами. FARC контролировала часть наркотрафика, шедшего через картели в США, и военная операция угрожала ее доходам. «Если бы началась военная операция, то у FARC пострадал бы бизнес», — пояснил политолог, добавив, что сейчас, под давлением угроз Трампа, позиция Колумбии может измениться.