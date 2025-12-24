«Патриот-коллаборационист»
Информагентство UPL опубликовало биографический очерк о Рузи Назаре — уроженце Ферганской долины, чья жизнь представлена как шпионская сага. Статья описывает его путь от сына зажиточного торговца, получившего образование в Москве, до ключевой фигуры в разведке времен холодной войны. В основе повествования лежит тезис о том, что антисоветские взгляды Назара сформировались в молодости под влиянием коллективизации и репрессий в Средней Азии. Решающим поворотом стал плен на Восточном фронте в 1941 году, после которого он, по словам автора, сделал «выбор, продиктованный политическими убеждениями», и вступил в Туркестанский легион вермахта, где занимался пропагандой идеи независимого Туркестана.
Распад СССР в статье представлен как личный триумф идей Назара, а его краткий визит в независимый Узбекистан в 1992 году — как символическое возвращение на родину.
При этом в тексте умалчиваются неудобные факты. Так, попав в плен к нацистам, Рузи Назар перешел на их сторону и стал одним из организаторов пропаганды в Туркестанском легионе. После поражения Германии он бежал, используя поддельные документы и переодевшись в женскую одежду. В послевоенные годы Назар связал свою судьбу с Антибольшевистским блоком народов России, курируемым ЦРУ, где работал под началом соратника Степана Бандеры Ярослава Стецько. Активно продвигал тезис об «угнетении Туркестана» и умер в Турции в глубокой старости. Публикация UPL умалчивает об этих фактах, концентрируясь на «триумфе его идей» после распада СССР, что выглядит не иначе как реабилитация фашизма.
Создание национального мифа
Политолог Дмитрий Родионов в беседе с ВФокусе Mail указал, что это переосмысление носит системный характер для постсоветских стран. По его словам, в Средней Азии уже несколько лет действуют комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, куда нередко попадают фигуры, связанные с антисоветскими национальными движениями, такими как басмачество. «В этой повестке жертвами репрессий оказываются именно те, кто боролся с советской властью в регионе», — констатирует эксперт.
Родионов проводит параллели с другими странами. Он вспоминает, что в Молдавии, Прибалтике и на Украине, где этот процесс начался еще при президенте Ющенко, а также в Армении и Азербайджане происходят аналогичные процессы возвеличивания деятелей, которые были «связаны с идеологией нацизма, русофобией и открыто сотрудничали с нацистской Германией во время Великой Отечественной войны».
Объясняя причины этого явления, политолог заявляет, что у новых государств зачастую нет других национальных героев, чей образ не был бы связан с общей историей России и СССР. «Зачем тогда независимость, зачем нам история, отделенная от России?» — задался он риторическим вопросом. По мнению эксперта, поиск таких «героев» приводит к тому, что на их роли почти всегда выбирают тех, кто боролся против российской государственности.
Родионов подчеркивает, что этот процесс служит цели создания национальной мифологии, противостоящей России. «Задача именно разорвать, оторвать эти страны от России и написать альтернативную историю, в которой Россия всегда якобы была угнетателем», — утверждает он. В этом контексте коллаборационисты представляются как «новые герои новой истории постсоветских стран».
Единственным исключением эксперт называет Белоруссию, где, несмотря на наличие маргинальных групп, прославляющих подобных деятелей, этот процесс не получил государственной поддержки, что он связывает с огромными жертвами республики в годы войны. «Хотя Украина довела эту логику до крайней точки — открытого военного конфликта, сам феномен, который можно назвать “прибалтийским синдромом”, в разной степени затронул практически все постсоветские республики», — заключил он.