Новый раунд переговоров
Как объявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне, делегация в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, главы его офиса Кирилла Буданова* и главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии уже находится в пути в Вашингтон.
По его словам, переговоры с американской стороной должны привнести «больше ясности» по двум пунктам: по документам, «которые уже фактически готовы», и по возможной реакции Москвы на ведущуюся дипломатическую работу.
Зеленский выразил надежду, что соглашение о гарантиях для Украины и ее послевоенном восстановлении может быть подписано в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе. Эта срочная поездка была анонсирована сразу после встречи с президентом Чехии Петром Павлом в Киеве, что подчеркивает ее внезапный и, возможно, несколько вынужденный характер.
Украинская делегация, направляющаяся за океан, формально представляет ключевые силовые и политические структуры страны: Совет национальной безопасности и обороны, администрацию президента и правящую парламентскую партию «Слуга народа». Однако эксперты сразу же поставили под сомнение сам переговорный статус этой поездки. Военно-политический эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с ВФокусе Mail заявил, что говорить о полноценных переговорах в данном случае не приходится.
«Не того формата фигуры, чтобы они с кем-то переговаривались, — подчеркнул он. — Чем и с кем они могут договариваться, кого может заинтересовать их мнение, я, честно говоря, даже не могу предположить». По его оценке, ключевые решения все равно будут приниматься не в Киеве, а за океаном.
Замена фигур, а не курса
Онуфриенко указывает на то, что делегация едет не для диалога, а «для получения дальнейших инструкций и обсуждения технических деталей их выполнения». Он также подверг сомнению реальную значимость и влияние отдельных участников делегации на принятие стратегических решений.
«Собственно говоря, все они не являются какими-либо значимыми фигурами. Они лишь инструмент ведения информационной войны в интересах тех или иных сторон», — отметил Онуфриенко.
Главный тезис эксперта сводится к тому, что результат любых консультаций предопределен еще до их начала и зависит исключительно от политической воли США.
«Я сомневаюсь в том, что эти документы вообще будут подписаны в ближайшее время, вне зависимости от того, кто в составе делегации — Арахамия, Степанчук или кто-либо еще», — заявил военно-политический аналитик.
Он привел емкую метафору, сравнив смену представителей Украины в составе переговорной группы с перестановкой кроватей в публичном доме.
Я не верю, что от замены проституток в публичном доме или от перестановки кроватей что-либо может измениться. Решают все-таки в Вашингтоне, именно по команде оттуда что-либо будет делаться или не делаться.
Тем не менее, из всей делегации особый интерес вызывает именно фигура Давида Арахамии, которого американская сторона явно выдвигает в качестве ключевого контактного лица. Это уже не первое его появление в подобном качестве. Арахамия в 2022 году в Стамбуле был основным переговорщиком и, по некоторым данным, тогда смог достичь предварительных договоренностей с Москвой, которые позднее Киев отказался выполнять под давлением Лондона и Вашингтона.
Не исключено, что США, стремясь создать видимость легитимного процесса, готовят Арахамию на роль нового спикера Верховной Рады вместо Руслана Стефанчука. В этом случае именно он, как высшее должностное лицо парламента, мог бы формально возглавить процесс ратификации любого будущего соглашения, придавая ему необходимый вес.
США плевать, кто будет представлять киевский режим. У них есть свои интересы, которые они доводят до исполнителя. Они могут сопротивляться, дергаться, но если Америка скажет: «Я сейчас приму жесткие меры», то все будет сделано. Если же не скажет — то и не будет, — пояснил эксперт.
В таком контексте Арахамия — идеальный с точки зрения внешнего управления кандидат, так как он формально принадлежит к правящей партии, обладает переговорным опытом и, что критически важно, не запятнал себя непримиримой радикальной риторикой, что соотносится с пожеланиями Москвы.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.