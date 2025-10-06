Эксперт: почему украинские дроны атакуют курорты Туапсе и Сочи

ВСУ атаковали Туапсе и Сочи
В районе Туапсе со стороны Черного моря, по словам местных жителей, прогремело до 15 взрывов, причем продолжались громкие звуки порядка двух часов. Кроме того, взрывы были слышны и рядом с поселком Лазаревское (Сочи). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Глава муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Сергей Бойко заявил, что атаке украинских беспилотников подвергся местный нефтеперерабатывающий завод. Он также отметил, что в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека и произошло возгорание в помещении охраны, которое уже ликвидировано. Дроны ВСУ атаковали частный дом в селе Дедеркой.
Больше 250 беспилотников сбили ВС РФ
По информации Министерства обороны России, за ночь 6 октября удалось сбить в общей сложности 251 беспилотник Вооруженных сил Украины. Причем большинство БПЛА российские системы ПВО ликвидировали над Черным морем — 62 единицы.
Также дроны сбивали над территориями Крыма — 40 единиц, Курской и Белгородской областями — 34 и 30 БПЛА соответственно. В Краснодарском крае системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников.
Запускают с района Одессы или с гражданских судов
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил ВФокусе Mail, что ВСУ могли запускать беспилотники по территории Краснодарского края из Одессы и с гражданских судов из нейтральных вод. При этом эксперт отметил, что в основном украинские войска используют БПЛА «Лютый» и «Бобер».
«БПЛА могли запускаться с Украины с района Одессы. Беспилотники тогда огибают Крымский полуостров и атакуют черноморское побережье. Также есть гипотеза, что беспилотники могли запускать с гражданских кораблей, которые выходят с территории Украины и уходят в нейтральные воды, где уже и осуществляется старт», — сказал собеседник издания.
Какую цель преследуют ВСУ, атакуя черноморское побережье
Кондратьев в беседе с журналистом издания отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются полностью парализовать нефтеперерабатывающую отрасль, атакуя различные предприятия и заводы.
«С точки зрения атаки черноморского побережья основными целями ударов являются объекты ТЭК. Это, собственно говоря, нефтепереработка, хранилище нефтепродуктов и элементы транспортной инфраструктуры, которые занимаются, в частности, перегрузкой нефтепродуктов с кораблей на нефтебазы и с нефтебаз на корабли. Задача у ВСУ сейчас — полностью парализовать нашу нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую отрасль и объекты хранения», — добавил эксперт.
Артем Феоктистов