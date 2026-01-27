Эксперт: почему Украине больше никто не поставит комплексы Patriot

Германия больше не сможет передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, передает NTV.
Он отметил, что Германия сама нуждается в этих комплексах, так как ожидает поставки новых взамен уже переданных.
Писториус также добавил, что Берлин уже сделал «непропорционально много» для Киева в сфере противовоздушной обороны, передав более трети таких ракетных комплексов.
Кроме того, министр сообщил, что Германия «более-менее непрерывно» поставляет Украине системы Iris-T, однако их количества недостаточно. По его словам, приоритетом для Берлина остаются поставки оружия, обучение военных ВСУ и укрепление восточного фланга НАТО.
Остались без комплексов Patriot
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что европейцы передавали Украине норвежские ЗРК NASAMS, франко-итальянские SAMP/T, Польша направляла модернизированные советские зенитно-ракетные комплексы С-125. Кроме того, США не так давно предоставила ВСУ мобильные системы ПВО на шасси багги с компактной РЛС и пусковыми установками.
«В основном системы ПВО, которые передали Украине, работают по беспилотникам и крылатым ракетам. По баллистике у них могут как-то пытаться бороться Patriot и SAMP/T. При этом остается открытым вопрос, передал ли Израиль ВСУ комплексы Patriot PAC-2, который работает по крылатым ракетам. Шесть комплексов должны были отдать. Именно такие комплексы Германия недавно передала Украине. Была информация, что один из них уже выведен из строя. Поэтому немцы и заявляют, что больше не смогут поставлять Patriot», — сказал собеседник издания.
Он напомнил, что ранее, когда Владимир Зеленский просил у Вашингтона порядка 20 Patriot, госсекретарь США Марко Рубио выражал недоумение, зачем Украине столько систем, если Вооруженные силы России каждую неделю выводят из строя или уничтожают по одному такому комплексу.
«Комплексы Patriot сейчас Украине уже никто передавать не будет в силу того, что они нужны самим европейцам и американцам. Единственное, Европа или США могут отдать Киеву старые версии под замену новых. Однако такое будет происходить довольно-таки редко, поскольку лишних систем у них нет. Плюс ко всему, я думаю, комплексы Patriot Соединенные Штаты сейчас придерживают на случай удара по Ирану», — отметил Кнутов.
Дырявое небо
По словам военного эксперта, на Украине из-за отсутствия систем ПВО будет еще больше проблем, чем есть сейчас.
«На Украине уже и так дырявое небо, а будет еще хуже. Кроме того, у нас сейчас пошли модернизированные “Герани” под управлением оператора с возможностью наведения их на цель с помощью камеры. Крылатые ракеты “Искандер” работают так же как и “Цирконы” и “Калибры”, а это достаточно высокоточное оружие, которое работает быстро и эффективно. Те же Patriot выводятся из строя “Искандерами”», — подчеркнул собеседник ВФокусе Mail.