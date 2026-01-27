Эксперт: почему Украине больше никто не поставит комплексы Patriot

«В основном системы ПВО, которые передали Украине, работают по беспилотникам и крылатым ракетам. По баллистике у них могут как-то пытаться бороться Patriot и SAMP/T. При этом остается открытым вопрос, передал ли Израиль ВСУ комплексы Patriot PAC-2, который работает по крылатым ракетам. Шесть комплексов должны были отдать. Именно такие комплексы Германия недавно передала Украине. Была информация, что один из них уже выведен из строя. Поэтому немцы и заявляют, что больше не смогут поставлять Patriot», — сказал собеседник издания.