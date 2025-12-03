Эксперт: почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским после переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Euronews Алекс Рауфоглу.
«Как сообщают источники, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер “обещали” отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказано в сообщении.
Журналист отмечает, что встреча Уиткоффа, Кушнера и Зеленского должна была пройти 3 декабря в Брюсселе после завершения переговоров в Москве.
Почему отменили встречу
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Соединенные Штаты в очередной раз демонстративно отстранили Европу и Украину от переговорного процесса, «хоть Зеленский к этому так стремился». Он отметил, что это является важным показателем.
«Американцы понимают, что именно украинцы и европейцы — это главная препона на пути деэскалации. Поэтому их мнение стоит учитывать только в самую последнюю очередь. То есть для начала нужно договориться с Россией — это небыстрый процесс. А потом уже совместный мирный план. Если его удастся согласовать, то можно будет вместе и нам, и американцам навязывать и принуждать к миру Европу и Украину», — сказал собеседник издания.
Как прошли переговоры
По словам политолога, было очевидно, что по итогам одних таких переговоров вряд ли удастся достичь какого-то колоссального прорыва. При этом он подчеркнул: важно уже само по себе, что эти встречи проходят.
«Президент Владимир Путин и представители нашей администрации правильно отметили, что по ряду вопросов удалось достичь консенсуса, а по другим — еще ведем обсуждение, потому что там действительно есть очевидные сложные и тонкие моменты. Это все, что касается территориального вопроса, сокращения численности ВСУ по итогам конфликта, отказа Украины от вступления в НАТО и так далее», — добавил эксперт.
США постараются ускорить процесс
Дудаков также отметил, что в ближайшее время администрация американского лидера постарается еще устроить какие-то шаги в рамках переговорного трека. Он уточнил, что США хотят прийти «к каким-то подвижкам до Рождества».
«Время поджимает, впереди 2026 год, а там уже вовсю будет идти предвыборная кампания в конгресс. То есть нужно будет заниматься внутренними вопросами. И на внешнюю политику будет просто меньше сил и времени оставаться. Так что сейчас я думаю, что Трамп постарается все-таки хотя бы в каком-то виде согласовать рамочное соглашение. Поэтому, вероятно, мы увидим, что американцы будут как-то свою позицию все-таки подстраивать под нашу», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Переговоры в Москве
Уиткофф и Кушнер 2 декабря прилетели в Москву, чтобы встретиться с Путиным. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российская сторона на переговорах в Кремле обсуждала с американской не «конкретные формулировки», а «суть того, что заложено в эти американские документы». С чем-то Москва могла согласиться, а что-то вызвало критику, сообщил он.
«Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать», — сказал Ушаков.
Он также отметил, что Уиткофф и Кушнер «пообещали, что не поедут в Киев, а вернутся домой в родной Вашингтон».
При этом Зеленский выразил готовность «очень быстро» встретиться с Трампом в случае удачных переговоров США с Россией. Он пригласил Уиткоффа в Киев, однако признал, что в ближайшее время это, скорее всего, не произойдет.
«Если я почувствую, что мы можем рассчитывать на реальный, конкретный диалог, а не просто на слова, мы встретимся, и я буду очень рад его приезду на Украину», — сказал глава киевского режима.
Кроме того, он заявил в социальных сетях, что ждет от Белого дома сигналов после переговоров Путина и Уиткоффа в Москве.