Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским после переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе, сообщил журналист Euronews Алекс Рауфоглу. Политолог-американист Малек Дудаков специально для ВФокусе Mail рассказал, почему не состоялись переговоры главы киевского режима с представителями американской стороны и что это может означать для Украины.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Гавриил Григоров/ТАСС

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Euronews Алекс Рауфоглу.

«Как сообщают источники, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер “обещали” отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказано в сообщении.

Журналист отмечает, что встреча Уиткоффа, Кушнера и Зеленского должна была пройти 3 декабря в Брюсселе после завершения переговоров в Москве.

Почему отменили встречу

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Соединенные Штаты в очередной раз демонстративно отстранили Европу и Украину от переговорного процесса, «хоть Зеленский к этому так стремился». Он отметил, что это является важным показателем.

«Американцы понимают, что именно украинцы и европейцы — это главная препона на пути деэскалации. Поэтому их мнение стоит учитывать только в самую последнюю очередь. То есть для начала нужно договориться с Россией — это небыстрый процесс. А потом уже совместный мирный план. Если его удастся согласовать, то можно будет вместе и нам, и американцам навязывать и принуждать к миру Европу и Украину», — сказал собеседник издания.

Как прошли переговоры

По словам политолога, было очевидно, что по итогам одних таких переговоров вряд ли удастся достичь какого-то колоссального прорыва. При этом он подчеркнул: важно уже само по себе, что эти встречи проходят.

«Президент Владимир Путин и представители нашей администрации правильно отметили, что по ряду вопросов удалось достичь консенсуса, а по другим — еще ведем обсуждение, потому что там действительно есть очевидные сложные и тонкие моменты. Это все, что касается территориального вопроса, сокращения численности ВСУ по итогам конфликта, отказа Украины от вступления в НАТО и так далее», — добавил эксперт.

США постараются ускорить процесс

Дудаков также отметил, что в ближайшее время администрация американского лидера постарается еще устроить какие-то шаги в рамках переговорного трека. Он уточнил, что США хотят прийти «к каким-то подвижкам до Рождества».

«Время поджимает, впереди 2026 год, а там уже вовсю будет идти предвыборная кампания в конгресс. То есть нужно будет заниматься внутренними вопросами. И на внешнюю политику будет просто меньше сил и времени оставаться. Так что сейчас я думаю, что Трамп постарается все-таки хотя бы в каком-то виде согласовать рамочное соглашение. Поэтому, вероятно, мы увидим, что американцы будут как-то свою позицию все-таки подстраивать под нашу», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

Переговоры в Москве

Уиткофф и Кушнер 2 декабря прилетели в Москву, чтобы встретиться с Путиным. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российская сторона на переговорах в Кремле обсуждала с американской не «конкретные формулировки», а «суть того, что заложено в эти американские документы». С чем-то Москва могла согласиться, а что-то вызвало критику, сообщил он.

«Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что Уиткофф и Кушнер «пообещали, что не поедут в Киев, а вернутся домой в родной Вашингтон».

При этом Зеленский выразил готовность «очень быстро» встретиться с Трампом в случае удачных переговоров США с Россией. Он пригласил Уиткоффа в Киев, однако признал, что в ближайшее время это, скорее всего, не произойдет.

«Если я почувствую, что мы можем рассчитывать на реальный, конкретный диалог, а не просто на слова, мы встретимся, и я буду очень рад его приезду на Украину», — сказал глава киевского режима.

Кроме того, он заявил в социальных сетях, что ждет от Белого дома сигналов после переговоров Путина и Уиткоффа в Москве.