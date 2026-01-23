Политолог: как Украина получит по заслугам и для чего Зеленский требует с ЕС $1,5 трлн

Астрономические цифры
По итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что лидерам стран-членов был передан конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на $1,5 трлн, который он сравнил со «взрывом атомной бомбы». Из документа следует, что Киев запросил $800 млрд на восстановление в течение десяти лет и еще $700 млрд на военные нужды.
Орбан пояснил, что документ засекречен, что не позволяет ему обнародовать детали, однако бумага была направлена всем 27 лидерам ЕС. Он также напомнил, что, по оценкам Будапешта, с 2022 года Запад уже перечислил Украине свыше €193 млрд, а в ближайшие годы Брюссель планирует выделить Киеву еще и беспроцентный кредит на €90 млрд. Тем не менее, это несопоставимо с запрашиваемыми $1,5 трлн.
Венгерское правительство выступает против этих планов, а расчеты Еврокомиссии вернуть деньги за счет российских репараций и замороженных активов считает нереальными. Напряжение усилилось после публичной перепалки между венгерским премьером и главой киевского режима Владимиром Зеленским, который ранее позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Орбана в Давосе, заявив, что тот продает интересы страны и «заслуживает подзатыльника». На это венгерский премьер ответил, что «каждый получит по заслугам».
Туманные перспективы
Политолог Александр Шатилов полагает, что договориться о гигантских суммах не получится, так как главная загвоздка — найти тех, кто согласится платить.
Вопрос даже не в том, согласится ли Бельгия. Вопрос в другом: кто реально вложит такие деньги, и как можно собрать фонд подобного масштаба? Ведь Евросоюз и сейчас не горит желанием скидываться на поддержку Украины, — пояснил эксперт в беседе с ВФокусе Mail.
По его оценке, текущая помощь — лишь тактическая мера, чтобы Украина «не совсем уж пошла прахом». Выделение же «чудовищных средств» на десять лет вперед — это принципиально другие обязательства, неподъемные для Европы в текущих условиях. Шатилов видит корень проблемы в абсолютной неясности дальнейшей судьбы Украины, из-за чего любые финансовые схемы с отдаленным горизонтом планирования теряют смысл.
«Непонятно, в каком статусе сохранится и сохранится ли УКраина, в каких территориальных границах, поэтому сейчас, конечно, можно называть любые астрономические цифры», — отмечает политолог. Он допускает, что гигантский запрос — часть классической переговорной тактики Киева.
Сумма, безусловно, завышена. Но, полагаю, здесь работает классический принцип переговоров: запроси больше, чтобы в итоге получить хоть что-то. Это стандартный прием, — предположил Шатилов.
Отдельное внимание эксперт уделяет позиции Вашингтона. Согласно данным из Будапешта, США не планируют финансировать этот пакет. В самом Евросоюзе, по мнению эксперта, царит раздор: за масштабные траты готовы выступить лишь откровенно антироссийские силы, тогда как другие страны откажутся стать плательщиками.
«Есть страны, которые явно платить не будут — те же Прибалтика и Польша. Они могут поддерживать такие идеи, но понимают, что реальным спонсором станет кто-то другой. Их собственных ресурсов на это просто не хватит», — пояснил политолог.
Отдельно он выделяет осторожную позицию Лондона, предпочитающего поставки разведданных прямым денежным переводам. Публичная перепалка между Орбаном и Зеленским, по мнению эксперта, лишь обнажает глубинный кризис внутри евроатлантического сообщества. Фраза венгерского премьера «Каждый получит по заслугам» в ответ на оскорбления из Давоса — внешнее проявление потери общих целей и взаимного доверия.