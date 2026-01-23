Политолог: как Украина получит по заслугам и для чего Зеленский требует с ЕС $1,5 трлн

Орбан пояснил, что документ засекречен, что не позволяет ему обнародовать детали, однако бумага была направлена всем 27 лидерам ЕС. Он также напомнил, что, по оценкам Будапешта, с 2022 года Запад уже перечислил Украине свыше €193 млрд, а в ближайшие годы Брюссель планирует выделить Киеву еще и беспроцентный кредит на €90 млрд. Тем не менее, это несопоставимо с запрашиваемыми $1,5 трлн.