Эксперт: почему Трампу не удастся переманить Китай для давления на РФ по Украине

Попытка Трампа привлечь Китай для давления на РФ
Президент США Дональд Трамп может попытаться привлечь Китай в качестве союзника по украинскому конфликту. Об этом заявил немецкий журналист Томас Фасбендер в своем материале для издания Berliner Zeitung.
«Если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить <…> (Россию. — прим. ред.) заключить мир», — отмечено в публикации.
При этом журналист подчеркнул, что трудности состоят в том, что у Китая не будет выгоды от конфликта с Россией, но укрепление отношений Вашингтона и Москвы окажутся для него неудачным исходом.
Попытка разобщить РФ и КНР
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев специально для ВФокусе Mail рассказал, что такой материал, мог быть написан специально.
«Полагаю, что об этом написал журналист, который выполняет чей-то заказ, пытаясь сформировать общественного мнение. Вдруг Китай прислушается и действительно пойдет на сближение с США. Тема разъединения Москвы и Пекина, по-видимому, все время присутствует в изападной повестке и они пытаются ее под разным соусом преподнести», — сказал собеседник издания.
У США не получится разлучить Москву и Пекин
Перенджиев отметил, что Россия и Китай являются одними из тех стран, которые образовали БРИКС. При этом Москву и Пекин связывает военное взаимодействие.
«Во-первых, Россия и Китай образуют тот самый БРИКС и ШОС, являясь ядром этих организаций. Во-вторых, Россия и Китай связывает военное взаимодействие — морское взаимодействие и совместное воздушное патрулирование на Дальнем Востоке. В общем, Россия и Китай очень сильные партнеры как в экономическом смысле, так и в сфере безопасности», — добавил эксперт.
Кроме того, по словам политолога, в начале сентября на прошедшем саммите ШОС участники организации создали очень интересный институт — универсальный центр по противодействию вызванным угрозам безопасности государств ШОС и антитеррористический центр.
«Речь идет не просто о том, что создаются эти структуры, а именно о создании системы коллективной безопасности участников ШОС. Возможно постепенно эта работа будет расширяться. Кроме того, создается также и определенная банковская система, которая независима от насильственных действий западных банков в отношении стран ШОС», — резюмировал Перенджиев.