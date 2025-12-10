Украине пора провести президентские выборы, у жителей страны должен быть такой выбор. Об этом в интервью изданию Politico сообщил президент США Дональд Трамп.
«Прошло много времени. Все не слишком хорошо. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить их, но я думаю, что у украинского народа должна быть такая возможность», — сказал он.
Глава Белого дома допустил, что по итогам голосования победу может одержать Владимир Зеленский.
«Вы знаете, они говорят о демократии, но все идет к тому, что это уже не демократия», — заключил американский лидер.
Позже Зеленский заявил, что к выборам он «готов всегда», отвечая на вопрос корреспондента газеты Repubblica в Риме.
Трамп прислушался к России
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Трамп, вероятно, прислушался к позиции России — с кем подписывать мирные соглашения, если по Конституции Украины Зеленский нелегитимен.
«Есть только прямой запрет на проведение выборов во время военного положения в парламент, а про президента Украины в Конституции нет. Американцы все же поняли, что надо перезагружать власть в Киеве. Потому что с Зеленским можно еще подписать договор о прекращении боевых действий, но долгосрочный мир нужно заключать с легитимной властью. Поэтому Трамп подталкивает главу киевского режима, имея в виду: “не хочешь слушать мой план, тогда давай выборы”», — сказал собеседник издания.
Шансы Зеленского
Олейник отметил, что глава киевского режима еще несколько месяцев назад утверждал, что у него 73% поддержки населения Украины.
«Но если у него такая поддержка, то пусть покажет на выборах. Этого на самом деле нет. Его рейтинг на уровне обезжиренного кефира, а все остальное — манипуляции. Даже при проведении выборов членами избирательных комиссий, к примеру, станут сотрудники ТЦК. Это будет похоже на выборы коменданта концлагеря. Представьте, восемь часов вечера, идет подсчет голосов. В этот момент приходят вооруженные люди и говорят, что неправильно посчитали — нужно так. На выборах будет настоящая резня, потому что на кону стоит больше, чем власть — безопасность этих негодяев. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял власть и сейчас сидит в тюрьме. С Зеленским даже этого не будет — его просто убьют, причем, свои же», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы лидера страны тогда отменили, поскольку сослались на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что рейтинг опустился до 4%.