Эксперт: почему Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине

«Но если у него такая поддержка, то пусть покажет на выборах. Этого на самом деле нет. Его рейтинг на уровне обезжиренного кефира, а все остальное — манипуляции. Даже при проведении выборов членами избирательных комиссий, к примеру, станут сотрудники ТЦК. Это будет похоже на выборы коменданта концлагеря. Представьте, восемь часов вечера, идет подсчет голосов. В этот момент приходят вооруженные люди и говорят, что неправильно посчитали — нужно так. На выборах будет настоящая резня, потому что на кону стоит больше, чем власть — безопасность этих негодяев. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял власть и сейчас сидит в тюрьме. С Зеленским даже этого не будет — его просто убьют, причем, свои же», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.