Эксперт: чего добивается Трамп раскалывая НАТО и предлагая защищать границу с Мексикой

«Они не знают, куда идти, потому что США сейчас не знают, куда идти. А они шли всегда за Соединенными Штатами, — объясняет Коновалов сложившуюся ситуацию. — Через какое-то время Трамп попытается поставить вопрос ребром: “Я же вам предложил, вы промолчали. Давайте я буду решать сам, а вы тогда решайте, вы вообще нужны кому-то или нет”».