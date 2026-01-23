Эксперт: чего добивается Трамп раскалывая НАТО и предлагая защищать границу с Мексикой

Проверка взаимности
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением привлечь силы НАТО к охране границы США с Мексикой от нелегальных мигрантов, задействовав пятую статью договора о коллективной обороне. В своем обращении в соцсети Truth Social он заявил, что это позволит «испытать альянс» и высвободить американских пограничников для других нужд.
Предложение прямо противоречит историческому смыслу статьи, которая должна активироваться только в случае военного нападения на страну-участницу. Ранее Трамп публично поставил под сомнение базовый принцип работы Североатлантического альянса — взаимные гарантии безопасности. Он заявил, что хотя США традиционно выступают главной опорой и спонсором блока, у него нет уверенности в том, что европейские партнеры выполнят свои обязательства перед Вашингтоном в гипотетической кризисной ситуации.
Эти заявления стали частью общего ужесточения риторики и политики Трампа в сфере безопасности границ. Еще в январе он отчитался об успехах в борьбе с наркотрафиком. По его словам, после эффективного перекрытия морских путей из Венесуэлы, фокус был смещен на уничтожение сухопутных каналов поставок через Мексику. Трамп утверждает, что теперь граница надежно запечатана, и жители приграничных штатов наконец довольны ситуацией.
Тест для стран НАТО
Однако за внешней абсурдностью этой идеи скрывается стратегический расчет. Ранее Трамп уже объявлял альянс «угрозой» для США и ставил под сомнение готовность Европы прийти на помощь. Теперь он перешел от слов к своеобразному «стресс-тесту». Военный эксперт Иван Коновалов расценивает этот маневр не как импульсивную выходку, а как спланированную операцию по дискредитации западного единства.
«Президент США проводит очередную проверку состоятельности НАТО как военной структуры», — заявил эксперт в беседе с ВФокусе Mail. По оценке Коновалова, Трамп, будучи лидером страны-гегемона в альянсе, намеренно предъявляет заведомо невыполнимый ультиматум.
Бросить в воздух такое предложение можно. Но проблема в том, что нет тех стран, которые могли бы решиться на что-либо подобное. Да он это и сам прекрасно знает, — подчеркивает аналитик.
Юридически невозможное и политически унизительное предложение ставит европейские столицы в положение полного цейтнота. Любая реакция — молчание или протест — лишь подтвердит их подчиненную роль и отсутствие суверенной воли.
Европейские страны НАТО в военном отношении абсолютный ноль. Это слова американских газет, которые писали про европейских членов НАТО, что они импотенты, — добавил эксперт.
По его словам, у Европы нет потенциала для самостоятельных действий. «Они могут торговать, поставлять оружие, устраивать провокации. Ну и все. Больше ничего. Они не едины», — подчеркивает Коновалов.
Главная патология альянса, по мнению эксперта, заключается в выученной беспомощности европейских элит, десятилетиями действовавших по указке из Вашингтона. Теперь же сам Вашингтон отказывается от роли лидера, обнажая идеологический вакуум.
«Они не знают, куда идти, потому что США сейчас не знают, куда идти. А они шли всегда за Соединенными Штатами, — объясняет Коновалов сложившуюся ситуацию. — Через какое-то время Трамп попытается поставить вопрос ребром: “Я же вам предложил, вы промолчали. Давайте я буду решать сам, а вы тогда решайте, вы вообще нужны кому-то или нет”».