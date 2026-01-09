Эксперт: почему Трамп поспешил замять инцидент с «Маринерой»

Освобождение экипажа
Президент США Дональд Трамп отдал приказ об освобождении двух россиян, находившихся на борту нефтяного танкера «Маринера». Судно было захвачено американскими силами 7 января в Северной Атлантике после недельной погони в международных водах между Исландией и Шотландией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что решение принято «в ответ на наше обращение», и выразила признательность американской стороне. При этом она подчеркнула, что танкер получил временный российский флаг еще 24 декабря 2025 года для защиты от санкций, о чем Вашингтон был уведомлен заранее и не мог не знать.
Экипаж судна был интернациональным: на борту находились 17 украинцев, шесть грузин, включая капитана, три индийца и два россиянина. Освобождение коснулось только последних, что сразу поставило вопрос о судьбе остальных 26 моряков, которые остаются под следствием и ждут суда в США.
В интервью Fox News Дональд Трамп, комментируя захват, отметил, что российские военные корабли, предположительно сопровождавшие танкер, «решили не связываться» и покинули район при приближении американских сил. Это заявление лишь подчеркнуло военный характер операции, изначально задуманной как полицейская акция по исполнению санкций.
Российская сторона с самого начала оценила действия США как грубое нарушение международного права. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал произошедшее «преступным захватом гражданского судна», указав на парадокс: США, не ратифицировавшие Конвенцию ООН по морскому праву, самовольно трактуют его нормы.
Москва настаивает, что судно, оказавшись под угрозой санкций, законно искало защиты под российским флагом. Генпрокурор США Пэм Бонди, в свою очередь, заявила о полномасштабном расследовании в отношении всех причастных, с перспективой уголовного преследования за обход санкций.
Повод для столкновения
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с ВФокусе Mail заявил, что в ситуации с внезапно «ставшим российским» танкером, перехваченным в зоне ответственности НАТО, многие стороны, включая администрацию Трампа, почувствовали «большую подставу». Он отметил парадокс: операция, начавшаяся в рамках «доктрины Монро» в Западном полушарии, неожиданно переросла в противостояние с Россией в Евро-Атлантике — откуда США, по его мнению, как раз хотели уйти.
По его словам, решение об освобождении россиян было оперативно сообщено МИД РФ после того, как вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью Fox News, где ему намекнули на опасную эскалацию.
На фоне деклараций Трампа о невмешательстве за пределами Западного полушария российское судно перехватывают у берегов Европы, причем об этом первой сообщает не Центральное, а Европейское командование США, заявившее о присутствии российских кораблей и подлодки. Очевидно, что от столкновения в Атлантике на фоне новой доктрины США надо было избавляться — возможно, это был даже демонстративный односторонний ход, — пояснил он.
Дробницкий подчеркнул, что в условиях наступившего нового, не однополярного мирового порядка, подобные провокации будут происходить «на каждом шагу», и сторонам следует быть крайне аккуратными.
Политической целью операции он назвал демонстрацию того, что в Западном полушарии «закон только один — и это Дональд Трамп».