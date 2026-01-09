Эксперт: почему Трамп поспешил замять инцидент с «Маринерой»

На фоне деклараций Трампа о невмешательстве за пределами Западного полушария российское судно перехватывают у берегов Европы, причем об этом первой сообщает не Центральное, а Европейское командование США, заявившее о присутствии российских кораблей и подлодки. Очевидно, что от столкновения в Атлантике на фоне новой доктрины США надо было избавляться — возможно, это был даже демонстративный односторонний ход, — пояснил он.