США и Европа никогда не предоставят Украине обещанные гарантии безопасности, поэтому ей необходимо отходить от «внешней зависимости». Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.
«“Гарантии безопасности”, которые нам обещают, никогда не будут выполнены. Но мирное соглашение все равно нужно подписывать», — сказано в сообщении.
По мнению Арестовича, это единственный шанс для Украины перейти от внешней зависимости к обеспечению своей безопасности собственными силами.
Он добавил, что «настоящими» гарантиями безопасности всегда были и остаются три вещи: сильная армия и экономика, а также «нормальные отношения с соседями».
Не захотят получить конфликт
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что вряд ли США и европейские страны в качестве гарантий безопасности станут в итоге предоставлять Украине свои вооруженные силы для сдерживания условных противников.
«Никто не хочет вмешиваться в конфликт с риском получить этот конфликт еще и для себя. Его можно использовать для милитаризации собственного государства, роста долгов и оправдания, для урезания социальных расходов. При этом сам по себе вооруженный конфликт вряд ли нужен кому-то в Европе или США. Здесь Арестович* сказал просто очевидные истины, которые сейчас уже никому не нужны», — сказал собеседник издания.
Близость с Россией
По словам политолога, «хорошие отношения с соседями», прежде всего с Россией, Украине нужны для того, чтобы избежать различных потерь — от экономических до людских.
«Но для этого нужно, например, отказаться от того, чтобы сжигали русскоязычных граждан в Доме профсоюзов, нарушали Конституцию, унижали русскоязычных и прочее. Военный конфликт с Россией разрушителен и финансово затратен для Украины, но самое главное — в нем гибнут люди. Деньги можно занять, экономику и технологии со временем восстановить. При этом, как сразу заменить большое количество погибших трудоспособных граждан, которые и должны работать в этой экономике. Поэтому Россия, в принципе, должна определять внешнюю и внутреннюю политику Украины. Тогда там все будет хорошо. А еще лучше, если бы Украина просто вошла в состав России», — отметил эксперт.
Он уточнил, что если проанализировать историю, то у Украины население, культура, промышленность, экономика всегда росли, когда она находилась в составе Российской империи или Советского Союза. При этом «за 90-е годы она потеряла 60% своего валового внутреннего продукта без всяких вооруженных конфликтов».
«Без боевых действий население там сократилось на 10 миллионов человек до 2022 года. Это очень “хороший” результат воздействия независимости. А в 1991 году Украина обладала уровнем промышленного развития, которое можно сравнить с Францией. Но где это все сейчас — просто спущено в унитаз. В итоге Киев довел до военного конфликта. Поэтому именно независимость является для Украины наиболее смертельным и небезопасным выходом», — подчеркнул эксперт.
Позволят ли Киеву сблизиться с Москвой
Безпалько также сообщил, что никто не будет спрашивать у США или Европы, можно ли Киеву пойти на улучшение отношений с Москвой. Он отметил, что у России не останется никакого другого выхода, как продолжать спецоперацию. Но при этом условия для Украины, как именно «независимого» государства, все равно будут ухудшаться и ухудшаться.
«И в США, и в Европе Украину воспринимают в качестве инструмента сдерживания России. Об этом говорили многие американские и европейские чиновники. Кто Запад вообще будет спрашивать о сближении Киева и Москвы, если они торпедируют любые мирные соглашения», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.