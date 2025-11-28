Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: почему США и Европа не дадут обещанных Киеву гарантий безопасности

США и Европа никогда не предоставят Украине обещанные гарантии безопасности, поэтому Киеву нужно отходить от «внешней зависимости», заявил заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович*. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько специально для ВФокусе Mail рассказал, почему Запад не даст обещанных гарантий и что позволит украинскому государству вновь улучшить свое положение.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

США и Европа никогда не предоставят Украине обещанные гарантии безопасности, поэтому ей необходимо отходить от «внешней зависимости». Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.

«“Гарантии безопасности”, которые нам обещают, никогда не будут выполнены. Но мирное соглашение все равно нужно подписывать», — сказано в сообщении.

По мнению Арестовича, это единственный шанс для Украины перейти от внешней зависимости к обеспечению своей безопасности собственными силами.

Он добавил, что «настоящими» гарантиями безопасности всегда были и остаются три вещи: сильная армия и экономика, а также «нормальные отношения с соседями».

Не захотят получить конфликт

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что вряд ли США и европейские страны в качестве гарантий безопасности станут в итоге предоставлять Украине свои вооруженные силы для сдерживания условных противников.

«Никто не хочет вмешиваться в конфликт с риском получить этот конфликт еще и для себя. Его можно использовать для милитаризации собственного государства, роста долгов и оправдания, для урезания социальных расходов. При этом сам по себе вооруженный конфликт вряд ли нужен кому-то в Европе или США. Здесь Арестович* сказал просто очевидные истины, которые сейчас уже никому не нужны», — сказал собеседник издания.

Близость с Россией

По словам политолога, «хорошие отношения с соседями», прежде всего с Россией, Украине нужны для того, чтобы избежать различных потерь — от экономических до людских.

«Но для этого нужно, например, отказаться от того, чтобы сжигали русскоязычных граждан в Доме профсоюзов, нарушали Конституцию, унижали русскоязычных и прочее. Военный конфликт с Россией разрушителен и финансово затратен для Украины, но самое главное — в нем гибнут люди. Деньги можно занять, экономику и технологии со временем восстановить. При этом, как сразу заменить большое количество погибших трудоспособных граждан, которые и должны работать в этой экономике. Поэтому Россия, в принципе, должна определять внешнюю и внутреннюю политику Украины. Тогда там все будет хорошо. А еще лучше, если бы Украина просто вошла в состав России», — отметил эксперт.

Он уточнил, что если проанализировать историю, то у Украины население, культура, промышленность, экономика всегда росли, когда она находилась в составе Российской империи или Советского Союза. При этом «за 90-е годы она потеряла 60% своего валового внутреннего продукта без всяких вооруженных конфликтов».

«Без боевых действий население там сократилось на 10 миллионов человек до 2022 года. Это очень “хороший” результат воздействия независимости. А в 1991 году Украина обладала уровнем промышленного развития, которое можно сравнить с Францией. Но где это все сейчас — просто спущено в унитаз. В итоге Киев довел до военного конфликта. Поэтому именно независимость является для Украины наиболее смертельным и небезопасным выходом», — подчеркнул эксперт.

Позволят ли Киеву сблизиться с Москвой

Безпалько также сообщил, что никто не будет спрашивать у США или Европы, можно ли Киеву пойти на улучшение отношений с Москвой. Он отметил, что у России не останется никакого другого выхода, как продолжать спецоперацию. Но при этом условия для Украины, как именно «независимого» государства, все равно будут ухудшаться и ухудшаться.

«И в США, и в Европе Украину воспринимают в качестве инструмента сдерживания России. Об этом говорили многие американские и европейские чиновники. Кто Запад вообще будет спрашивать о сближении Киева и Москвы, если они торпедируют любые мирные соглашения», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Российская империя: от рождения до падения
Российская империя стала символом величия в истории России, а ее наследие до сих пор вызывает восхищение. За два века существования страны ее площадь увеличилась с 15 миллионов квадратных километров до 23, а население выросло с 15 миллионов человек до 167. Таким образом, Российская империя стала страной с самой большой территорией в мире. С ее мощью были вынуждены считаться самые сильные страны мира: Британия, Франция и Германия. Они тоже имели большую площадь — но за счет отдаленных колоний, а богатство приращивали за счет грабежей других народов. Российская империя была единственной страной, не замеченной в геноциде народов. Более того, огромные территории входили в нее добровольно, а не путем завоеваний. Например, в начале XIX века в состав Российской империи добровольно вошли Грузия и Армения, а ранее к добровольному шерту были приведены народы Сибири и Чукотки.
Читать дальше