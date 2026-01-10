Эксперт: почему соглашение Вашингтона и Киева о восстановлении Украины маловероятно

Власти США и Украины подпишут двустороннее соглашение о послевоенном восстановлении на сумму 800 млрд долларов и гарантиях безопасности. Об этом сообщила британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники.
По информации издания, президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, где они обсудят детали соответствующего соглашения. Уточняется, что 800 млрд долларов будут привлекаться «в течение десятилетия». Это, как предполагается, позволит Украине получить ряд инвестиций, в том числе от частных компаний. Однако газета не сообщила, будет ли подписано на полях в Давосе соглашение о создании «сил обеспечения безопасности» для размещения на украинской территории.
Не стоит воспринимать всерьез
Политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что ранее было много подобных соглашений, которые подписывали США, на довольно-таки серьезные суммы. Однако, как отметил эксперт, они кончались ничем.
«С Афганистаном было пару соглашений незадолго до того, как американцы оттуда убрались. Они были на какие-то значимые суммы по поводу добычи редкоземельных металлов и прочего. Можно даже вспомнить связанное с деньгами соглашение с Данией, которое было заключено, по поводу суверенитета Дании над Гренландией навсегда. Поэтому я, честно говоря, с учетом позиции Трампа, что никакое международное законодательство для него не указ, к этому относился бы прохладно», — сказал собеседник издания.
Точно не американские деньги
Политолог подчеркнул, что о подобных суммах действительно могут говорить, однако главным вопросом является то, откуда будут брать эти деньги.
«Трамп прямо говорит, что его задача — зарабатывать, а не тратить. Поэтому эти 800 миллиардов, вполне возможно, он попытается добыть на Украине — реинвестировать их или как-то еще привлечь, но это точно будут не деньги США, как принято говорить, американских налогоплательщиков. Это нечто другое, какие-то иные схемы. Если они, конечно, вообще есть», — сообщил он.
При этом Асафов отметил, что обсуждение будущего Украины с Зеленским содержит столько переменных, что не факт, что это является разговором о реальной картине. Он пояснил, что еще непонятно, останется ли глава киевского режима в течение 2026 года у власти или нет.
«У любой другой политической силы, которая придет к власти на Украине, будет иная позиция по этому вопросу. Захотят ли они еще глубже влезать в долговую яму, чем они находятся? Это вопрос открытый. Но то, что у американцев позиция про бизнес, — это довольно очевидно. Для киевского режима понятно, что любые обещания — это почти деньги, которые уже в мыслях и мечтах осели на зарубежных счетах нынешней киевской верхушки», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.