Эксперт: почему соглашение Вашингтона и Киева о восстановлении Украины маловероятно

«У любой другой политической силы, которая придет к власти на Украине, будет иная позиция по этому вопросу. Захотят ли они еще глубже влезать в долговую яму, чем они находятся? Это вопрос открытый. Но то, что у американцев позиция про бизнес, — это довольно очевидно. Для киевского режима понятно, что любые обещания — это почти деньги, которые уже в мыслях и мечтах осели на зарубежных счетах нынешней киевской верхушки», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.