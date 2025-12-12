Аналитик: почему план Трампа по расколу ЕС и союз с Россией выглядит правдоподобно

«Шведские демократы заняли второе место на выборах 2022 года. До этого их десять лет демонизировали, называли нацистами и фашистами. Когда у них фактически появилась возможность создать правительство, они, во-первых, не вошли в кабинет из-за стигмы, а во-вторых, не смогли даже определить такую, казалось бы, локальную политику, как экологические нормы для автомобилей, потому что Евросоюз принял такое количество законов, которые они уже не могут изменить, не поставив себя в политически или экономически невыгодное положение», — заключил политолог.