Аналитик: почему план Трампа по расколу ЕС и союз с Россией выглядит правдоподобно

Секретная стратегия
Американский портал Defense One сообщил о «внутренней» 33-страничной версии Национальной стратегии безопасности, где более подробно описываются планы по ослаблению ЕС через сотрудничество с Польшей, Австрией, Венгрией и Италией с целью их постепенного «отдаления» от Брюсселя.
Согласно обнародованным фрагментам, администрация США намерена оказывать поддержку политическим партиям, движениям и деятелям культуры в странах Европы, которые разделяют идеи национального суверенитета и традиционной европейской идентичности. В документе говорится об угрозе «стирания европейской цивилизации» и провозглашается необходимость ее культурного возрождения.
Однако предпочтение отдается инструментам «мягкой силы» и дипломатии, а не прямому военному вмешательству. Одной из наиболее резонансных идей стало предложение создать новый формат глобального взаимодействия — «Core 5» (США, Китай, Россия, Индия, Япония) для решения мировых вопросов в обход институтов Евросоюза.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что единственным утвержденным и подписанным президентом Трампом документом является стратегия, опубликованная на официальном сайте администрации. Она назвала источник утечки некомпетентным и отвергла существование каких-либо альтернативных планов.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал положения оригинального документа «объявлением политической войны» Европейскому союзу. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, в свою очередь, заявил о «растущем уважении» европейских столиц к Вашингтону.
Почему сливу можно верить
Политический аналитик, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский считает слитый документ достоверным, отмечая сходство его некоторых тезисов с официальной Стратегией национальной безопасности США, которая была обнародована накануне.
«Там тоже звучит идея о том, что Европа сейчас умирает, но Европа это важный игрок, США с Европой неразрывно связаны. При этом там говорится, что в ЕС есть проблемы с миграцией, что у них происходит замещение коренного населения беженцами и мигрантами», — пояснил эксперт.
Дубравский сослался на репутацию администрации Трампа в контексте утечек информации. Он отметил, что они уже ставят рекорды по количеству сливов информации, которые потом подтверждаются. Аналитик предположил, что это, скорее всего, документ отражает реальные намерения команды Трампа.
Еще во время избирательной кампании 2024 года у республиканцев появилась концепция «правого интернационала». И сейчас, глядя на то, как Трамп пытается влиять, например, на выборы в Гондурасе, видно, что эта идея по-прежнему актуальна. И в Европе происходит то же самое — вероятно, это касается Австрии, Венгрии и, потенциально, Франции после выборов 2027 года.
Аналитик раскрыл суть предлагаемого Трампом подхода к Евросоюзу, противопоставляя его текущей модели. «Я думаю, что администрация Трампа выступает как раз за то, чтобы поменялся формат Европейского Союза, чтобы было меньше евробюрократии и больше национальных государств, которые сами определяли бы свою повестку», — добавил Дубравский. В качестве примера он привел шведских демократов, которые столкнулись с ограничениями со стороны наднационального регулирования ЕС.
«Шведские демократы заняли второе место на выборах 2022 года. До этого их десять лет демонизировали, называли нацистами и фашистами. Когда у них фактически появилась возможность создать правительство, они, во-первых, не вошли в кабинет из-за стигмы, а во-вторых, не смогли даже определить такую, казалось бы, локальную политику, как экологические нормы для автомобилей, потому что Евросоюз принял такое количество законов, которые они уже не могут изменить, не поставив себя в политически или экономически невыгодное положение», — заключил политолог.
Публичная стратегия Трампа, по мнению Дубравского, направлена на изменение этого статус-кво, что может побудить европейские силы, чьи интересы конфликтуют с общесоюзными, к сотрудничеству с ним.
По мнению аналитика, для достижения своих целей республиканцы смогут задействовать следующие рычаги: санкции на продукты, тарифы, экономику и медиа. Он считает, что такой подход найдет отклик у многих европейских избирателей, которые устали от политики мультикультурализма и замещения населения.