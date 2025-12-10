По итогам переговоров британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и Зеленский подчеркнули необходимость справедливого и прочного мира на Украине, который включает в себя надежные гарантии безопасности, а также использования замороженных российских активов в качестве кредита для Киева.
«После личной встречи квартет провел телефонную беседу с другими европейскими лидерами, в ходе которой все согласились, что настал “критический момент” для усиления поддержки Украины и усиления “экономического давления на [президента России Владимира] Путина”», — сказано в материале Sky News.
ВСУ терпит поражение
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что критический момент для Украины связан с тем, что она терпит поражение в зоне боевых действий. Кроме того, постоянные разговоры о перемирии деморализуют ВСУ, отметил политолог.
«Никому не хочется идти в атаку или погибать от удара авиационной бомбы в преддверии перемирия, когда остальные будут жить, а ты умрешь непонятно за что. Поэтому европейские лидеры, которые заинтересованы в продолжении конфликта с Россией, хотят войны, из-за чего они, в том числе выдвигают неприемлемые для Москвы условия в виде открытого воровства российских активов. Критический момент здесь связан также и с тем, что у Киева и Евросоюза заканчиваются финансовые средства. Причем, на Украине деньги очень успешно воруют», — напомнил собеседник издания.
Эксперт добавил, что на Украине молодежь тоже не хочет принимать участие в боевых действиях — 140 тысяч человек в возрасте от 18 до 24 лет уехало только в Польшу. Кроме того, почти две трети солдат в некоторых частях ВСУ самовольно оставляют часть.
«Поэтому в данной ситуации можно сказать, что не хватает денег, их брать неоткуда, не хватает ресурсов, прежде всего, человеческих. Европейцы не готовы воевать своими силами. Во-первых, это не поймет общество этих стран, а во-вторых, на это тоже нужны деньги и очень большие», — подчеркнул политолог.
Урежут соцвыплаты европейцам
По словам Безпалько, если Евросоюз не сможет передать Украине замороженные российские активы, то перед ЕС есть несколько путей, как продолжать финансировать Киев.
«Можно брать деньги в долг у самих себя — напечатать. В Германии, например, отменили “долговой тормоз” и теперь печатают деньги в долг. Второе — это урезать расходы, особенно на социальные нужды, а затем направить их на спонсирование боевых действий. Но такой шаг вызовет непонимание и возмущение европейского общества. Но все же самый простой способ — украсть российские активы, направить их Киеву, купить свое собственное оружие и передать его Украине. Это же мечта европейских политиков», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.