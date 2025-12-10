«Никому не хочется идти в атаку или погибать от удара авиационной бомбы в преддверии перемирия, когда остальные будут жить, а ты умрешь непонятно за что. Поэтому европейские лидеры, которые заинтересованы в продолжении конфликта с Россией, хотят войны, из-за чего они, в том числе выдвигают неприемлемые для Москвы условия в виде открытого воровства российских активов. Критический момент здесь связан также и с тем, что у Киева и Евросоюза заканчиваются финансовые средства. Причем, на Украине деньги очень успешно воруют», — напомнил собеседник издания.