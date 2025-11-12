Эксперт: почему сейчас Киев заговорил о разблокировке процесса обмена пленными

«Это, конечно, позитивное явление. Если действительно есть желание продолжить процесс, то, конечно же, я считаю, что у России нет возражений. И обмен пленными, и передача тел погибших. Я не думаю, что это может быть подтверждением того, что в Красноармейске и Купянске сейчас большое количество солдат Вооруженных сил Украины сдаются в плен. Возможно, они решили сработать на опережение и заранее провести переговоры, понимая, что будет много пленных», — сказал собеседник издания.