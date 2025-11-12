Эксперт: почему сейчас Киев заговорил о разблокировке процесса обмена пленными

Кремлю нечего сообщить о текущих контактах России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили официального представителя Кремля о том, отправится ли кто-то в Стамбул от российской стороны и ведутся ли какие-то контакты между Москвой и Киевом на данный момент.
«Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить», — ответил Песков.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщал, что прибыл в Стамбул. По его словам, целью визита является разблокировка процесса обмена военнопленными между украинской и российской сторонами.
«На днях буду работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность — и нужно ее реализовать. Задача президента Украины четкая — украинцы должны быть возвращены домой из плена», — заявил Умеров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ближайшие дни у него в планах несколько встреч, в том числе в Турции. «Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — добавил секретарь СНБО.
Позитивное явление
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что Россия не блокировала переговорный процесс, а все подобные действия исходили от украинской стороны.
«Это, конечно, позитивное явление. Если действительно есть желание продолжить процесс, то, конечно же, я считаю, что у России нет возражений. И обмен пленными, и передача тел погибших. Я не думаю, что это может быть подтверждением того, что в Красноармейске и Купянске сейчас большое количество солдат Вооруженных сил Украины сдаются в плен. Возможно, они решили сработать на опережение и заранее провести переговоры, понимая, что будет много пленных», — сказал собеседник издания.
Не все захотят вернуться
По словам эксперта, не все украинские военнослужащие захотят возвращаться на Украину. Он подчеркнул, что они просто не желают быть снова брошенными в бой.
«Не уверен, что все захотят вернуться на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Они же понимают, что их вновь отправят на убой, потому что там такая практика есть. Это же не означает, что солдат вернулся из плена и больше не пойдет участвовать в боевых действиях. Многие из них остаются, пополняют ряды подразделений, которые потом участвуют в специальной военной операции уже на стороне Российской Федерации», — добавил политолог.
Может быть вброс
Дудчак также отметил, что заявлением Умерова, может быть, пытались как-то скрасить информационное пространство на фоне кризиса, который происходит в стране.
«Видимо, Украине нужны какие-нибудь позитивные новости, поэтому и засуетились они. У них же там мощный кризис, прям штормит. Не думаю, что Европа как-то на Киев в этом плане надавила. Скорее всего, сами додумались. При этом не исключено, что это может быть всего лишь вбросом. От них все что угодно можно ожидать», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.