Эксперт: когда и где объявится Ермак и за сколько продаст информацию о Зеленском

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак неоднократно запрещал высокопоставленным украинским чиновникам выполнять поручения Зеленского. Об этом в интервью украинской службе «Радио Свобода»* заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
«Я уверена, что много высокопоставленных чиновников, которые уже оставили свои посты, подтвердят, что Андрей Борисович часто обманывал Зеленского, не раз подавал информацию так, как ему было выгодно, так, как он ее интерпретировал, не раз высокопоставленные чиновники получали звонки от Андрея Борисовича с требованием не выполнять задания, которые просил выполнить Зеленский», — сказала она.
Напомним, Ермак заявил, что отправляется на фронт, но данных нового места назначения не привел.
Украинская «забава»
Политолог Василий Вакаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что заявления Мендель о Ермаке можно описать украинской «забавой» — «давить упавшего».
«Она применялась не только к главам администрации, но и к президентам. Причем, ко всем без исключения — Виктор Ющенко, Петр Порошенко**. На последних протестах в Киеве также звучали оскорбления Зеленского. Было действительно много обиженных на Ермака и не сложно было организовать на него травлю. Пока публично высказались двое — бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Мендель. Причем, стоит отметить, что Ермак уже сбежал из Украины. Это единственная гарантия для его безопасности и сохранения ему жизни. Полагаю, что он “засветится” летом следующего года в канун выборов в США — у него есть что “продать”. Кстати, не исключаю его появления и в России. Нашим спецслужбам была бы очень интересна информация, которой он обладает», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что Ермак позволял себе действия, о которых рассказала Мендель, поскольку чувствовал безнаказанность. Он уточнил, что над ним был лишь один человек — Зеленский, который полностью ему доверял.
«Во-первых, он так воспитан. У него не было никакого служебного роста и обучения на государственного чиновника. Работа помощником депутата-борца добавила ему хамства и “быковства”», — добавил политолог.
Попытка «обелить» Зеленского
Вакаров сообщил, что риторика Мендель — попыткой свалить все грехи Киева на Ермака.
«Заявление бывшего пресс-секретаря Зеленского, конечно, является попыткой его “обелить”. Иначе, с чего вдруг Мендель выпустили в эфир. Это плохая технология за небольшие деньги. Президент США Дональд Трамп уже заявил про коррупцию на Украине и это — черная метка. Вашингтон, безусловно, будет давить на Зеленского именно из-за коррупции. Очевидно, что европейские лидеры пытаются “отмазать” главу киевского режима, но это ему не поможет», — подчеркнул политолог.
* Признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.