Эксперт: когда и где объявится Ермак и за сколько продаст информацию о Зеленском

Нежелательные организации: что это значит и какие последствия при включении в список

В российском законодательстве существует особый правовой статус — «нежелательная организация». Он применяется к иностранным и международным неправительственным структурам, если их деятельность признана угрожающей безопасности страны. Такой статус означает запрет на работу организации в России и определенные ограничения для граждан и юридических лиц. В статье разберем, что означает понятие «нежелательная организация», как оно закреплено в законе и какие последствия влечет за собой.