Эксперт: почему ряд стран НАТО отправили на защиту Гренландии так мало военных

«У них нет настоящей армии, общего плана. Они все время жили под американским зонтиком. Они практически не готовились к боевым действиям. Там считали, что если есть Соединенные Штаты с их ядерной мощью и долларом, то на НАТО нападать не будут. У них же есть доктрина, когда та или иная страна выделяет для той или иной операции определенные войска. Например, Швеция — танкистов, Чехия — ремонтников или медицинский персонал. Получается такая солянка. Поэтому у них нет подготовленных к серьезным боевым действиям, даже несмотря на то, что они проводят различные учения. Против американцев они ничего не могут. Хотят просто обозначить какую-то свою роль, как хотят обозначить свою роль в переговорах с Россией», — сказал собеседник издания.