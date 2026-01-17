Эксперт: почему ряд стран НАТО отправили на защиту Гренландии так мало военных

Европейские страны НАТО по просьбе Дании готовы направить чуть более 30 военных на защиту Гренландии от США. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие на этой территории в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове.
Семь европейских стран блока уже заявили о намерении отправить военных. В ближайшее время в Гренландию должны прибыть в общей сложности 34 солдата. Самые многочисленные группы направляются по решению Парижа и Берлина. Французские СМИ сообщали о прибытии группы из 15 человек. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни на усиление этого контингента в Гренландию прибудут наземные, морские и воздушные средства. Германия же отправила в Данию 13 военнослужащих.
Остальные страны НАТО, присоединившиеся к инициативе, направляют довольно скромное число военных. Министерства обороны Норвегии и Финляндии намерены командировать по два офицера. А Великобритания и Нидерланды — по одному. Поддержать своего скандинавского соседа решила и Швеция, премьер которой Ульф Кристерссон заявил в среду, что офицеры уже прибыли на остров по просьбе Дании, но не назвал их число.
При этом не все страны Европы готовы участвовать в поддержке. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила присоединения к этой миссии, но призвала «не торопиться с выводами». Премьер Польши Дональд Туск уже отказался отправлять военнослужащих в Гренландию.
В НАТО ничего не могут
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что с одной стороны европейские страны НАТО хотят показать, что они защищают своего союзника по альянсу, но с другой — «они импотенты, которые ничего не могут».
«У них нет настоящей армии, общего плана. Они все время жили под американским зонтиком. Они практически не готовились к боевым действиям. Там считали, что если есть Соединенные Штаты с их ядерной мощью и долларом, то на НАТО нападать не будут. У них же есть доктрина, когда та или иная страна выделяет для той или иной операции определенные войска. Например, Швеция — танкистов, Чехия — ремонтников или медицинский персонал. Получается такая солянка. Поэтому у них нет подготовленных к серьезным боевым действиям, даже несмотря на то, что они проводят различные учения. Против американцев они ничего не могут. Хотят просто обозначить какую-то свою роль, как хотят обозначить свою роль в переговорах с Россией», — сказал собеседник издания.
Отправятся домой
По словам Литовкина, эти отправленные в Гренландию солдаты не будут оказывать какое-то сопротивление американским войскам в случае их возможного появления на острове.
«Американцы придут, а те отправятся в свои страны, они даже стрелять не будут по ним. У руководителей в некоторых странах, которые отказались от данной инициативы, просто есть здравый смысл. Они понимают, чем это кончится, им не хочется выглядеть идиотами», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.