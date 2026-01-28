Эксперт: какие цели преследует вброс Сибиги про договор России и США

В интервью «Европейской правде» Сибига пояснил, что «на данный момент обсуждается именно такая конструкция», но переговоры продолжаются и условия могут меняться. Он отметил, что даже при отсутствии подписи ЕС все пункты документа будут согласованы с европейскими союзниками, которые участвуют в процессе обсуждения гарантий безопасности. Министр подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева должны быть юридически обязательными и требуют ратификации, в том числе Конгрессом США.