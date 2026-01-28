Эксперт: какие цели преследует вброс Сибиги про договор России и США

Предполагаемая конструкция соглашения
Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о возможной схеме подписания мирного соглашения по Украине. По его словам, обсуждаемый 20-пунктный план может быть оформлен как два отдельных двусторонних документа: один между США и Украиной, другой — между США и Россией. Подписи представителей Евросоюза под общим документом по этой схеме не предусмотрены.
В интервью «Европейской правде» Сибига пояснил, что «на данный момент обсуждается именно такая конструкция», но переговоры продолжаются и условия могут меняться. Он отметил, что даже при отсутствии подписи ЕС все пункты документа будут согласованы с европейскими союзниками, которые участвуют в процессе обсуждения гарантий безопасности. Министр подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева должны быть юридически обязательными и требуют ратификации, в том числе Конгрессом США.
Непонятный механизм
Эксперт по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с ВФокусе Mail выразил большое недоверие к озвученной схеме. Он считает, что пока информация не имеет официального подтверждения и исходит лишь от украинской стороны. «Давайте дождемся лучше всего официально», — посоветовал он.
Наибольшие вопросы у эксперта вызывает предлагаемая роль США как главного гаранта. «Мы даем обязательства перед США, Украина дает обязательства перед США. США выступают оператором конфликта. Мне не совсем понятен этот механизм», — выразил свою позицию Безпалько.
Он привел аналогию с миротворческой миссией Китая на Ближнем Востоке, отметив принципиальную разницу. «Китай выступал как посредник, но не брал на себя обязательств в качестве модератора. Поэтому для меня это все смотрится очень дико», — заявил политолог.
Отвечая на вопрос о возможном согласии России, эксперт выразил уверенность в обратном. «Я не совсем представляю, как наша страна может пойти на такого рода обязательства», — подчеркнул он. Безпалько допустил, что озвученная схема может быть информационной уловкой, и напомнил, что Вашингтон уже опровергал ранее появлявшиеся в СМИ «утечки» о переговорах.
Схема раздельных договоров с Вашингтоном, по мнению эксперта, выглядит скорее как гипотетический сценарий, не учитывающий политические реалии и принципиальные позиции российской стороны. Неофициальный статус информации и ее спорная логика оставляют вопрос о практической реализации такого плана открытым.