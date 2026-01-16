Законная цель или диверсия
Федеральный суд Германии (BGH) в Карлсруэ отклонил апелляцию бывшего военнослужащего ВСУ Сергея К. на содержание под стражей. В обнародованном решении суд назвал «высокой» вероятность его причастности к терактам 2022 года, заявив, что взрывы были произведены «по указанию иностранного государства», что, согласно немецким СМИ, подразумевает Украину.
Обвиняемый Сергей К. отрицал свою причастность к взрывам еще при аресте в Италии. Его адвокаты в суде настаивали, что, независимо от участия их подзащитного в операции, предполагаемые исполнители обладают так называемым функциональным иммунитетом. Они ссылались на то, что диверсия была частью боевых действий между Украиной и Россией. Юристы утверждали, что «Северные потоки», атакованные в международных водах, являлись законной военной целью, поскольку благодаря этому Москва финансировала боевые действия.
Однако Федеральный суд Германии в своем решении этот иммунитет отверг. Он постановил, что трубопроводы в основном служили гражданским целям снабжения газом. Кроме того, суд квалифицировал произошедшее как тайную разведывательную операцию, в ходе которой Сергей К. не был идентифицирован как комбатант, пишет Spiegel.
Ложный след
Политолог Александр Камкин заявил в разговоре с ВФокусе Mail, что вся история с украинским следом не имеет отношения к реальному расследованию.
На мой взгляд, вся эта афера с расследованием — просто попытка скрыть очевидное, что за взрывами «Северных потоков» стояли специальные подразделения НАТО, а прежде всего Великобритания и Соединенные Штаты.
Он расценивает происходящее как спланированную информационную операцию по запутыванию и уничтожению улик. Эксперт отмечает, что, хотя общественное мнение может воспринять версию об украинской причастности негативно, это вряд ли поколеблет официальную позицию Берлина.
Политическое руководство Германии уже настолько глубоко вовлечено в поддержку киевского режима, что, на мой взгляд, какие-то серьезные подвижки, даже в контексте заявления канцлера Фридриха Мерца, что Россию надо воспринимать как европейскую державу, вряд ли возможны.
По его словам, немецкие власти зашли слишком далеко в поддержке Киева, чтобы теперь резко менять курс из-за одного уголовного дела, даже такого резонансного.
Камкин видит в этом деле удобный инструмент для решения сразу нескольких задач. «Вероятно, это будет один дополнительный пункт для списка противоречий между Польшей и Германией», — отмечает аналитик, напоминая об их соперничестве за военное лидерство в ЕС и исторических спорах о репарациях. Однако к окончательному расколу между ключевыми европейскими партнерами это, по его мнению, не приведет.
Главный смысл происходящего, считает эксперт, это легитимизация заранее заданного нарратива и сокрытие истинных организаторов. «Все прекрасно понимают, какие силы стояли за планированием операции, за ее проведением, — подчеркнул Камкин. — Это делается, чтобы отвести подозрения, по крайней мере, в публичном пространстве и таким образом фактически назначить крайними тех, кого не жалко».
Решение суда в Карлсруэ, по оценке эксперта, надо считать не финалом расследования, а лишь частью долгосрочной стратегии по перекладыванию ответственности за диверсию против критически важной европейской инфраструктуры с реальных заказчиков на удобного подозреваемого.