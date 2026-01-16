Эксперт: почему решение суда по «Северному потоку» ведет по ложному следу

Обвиняемый Сергей К. отрицал свою причастность к взрывам еще при аресте в Италии. Его адвокаты в суде настаивали, что, независимо от участия их подзащитного в операции, предполагаемые исполнители обладают так называемым функциональным иммунитетом. Они ссылались на то, что диверсия была частью боевых действий между Украиной и Россией. Юристы утверждали, что «Северные потоки», атакованные в международных водах, являлись законной военной целью, поскольку благодаря этому Москва финансировала боевые действия.