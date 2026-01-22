Эксперты: Что провернул Трамп в Давосе и как его речь разрушит Европу

Про Гренландию
В своем выступлении Дональд Трамп озвучил ключевые тезисы своей внешней политики, построенной на принципе «Америка прежде всего» и пересмотре послевоенного миропорядка. Основным лейтмотивом высказываний президента США о крупнейшем острове мира стала идея о том, что только Америка способна его защитить и развить. Он напомнил, что во время Второй мировой войны Дания капитулировала перед Германией «за шесть часов», после чего США были вынуждены взять Гренландию под свою защиту, чтобы не допустить закрепления врага в Западном полушарии.
«Мы великодушно отдали Гренландию Дании и были дураками», — заявил политик. Трамп настаивает на том, что этот «огромный, незащищенный остров» по факту является частью Северной Америки и логическим продолжением сферы интересов США. При этом он обещал не применять силу, чтобы присоединить Гренландию.
«Я не обязан применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу. Все, о чем просят Соединенные Штаты, — это территория под названием Гренландия, которой мы уже владели в качестве доверенного лица, но с уважением вернули ее Дании не так давно, после того как мы победили немцев, японцев, итальянцев и других во Второй мировой войне. Мы вернули все им. Тогда мы были могущественной силой, но сейчас мы гораздо более могущественны», — сказал Трамп.
Ультиматум Европе и НАТО
Еще одной значимой темой выступления американского президента стал жесткий ультиматум европейским союзникам. Его центральный тезис — радикальный пересмотр принципов трансатлантической солидарности: «Европа должна работать над Украиной, а не мы». Этим заявлением он прямо потребовал от Европы взять на себя полную финансовую и военную ответственность за конфликт у своих границ.
«Нам не нужны слабые союзники, нам нужны сильные союзники», — пояснил Трамп свою позицию, дав понять, что «сила» союзника измеряется исключительно его немедленными финансовыми вкладами и готовностью действовать в фарватере американских интересов. Альянс НАТО, по его словам, десятилетиями был «очень несправедливым» проектом, существовавшим за счет американских денег.
Чтобы придать своим словам вес, Трамп напрямую связал вопросы коллективной безопасности с торговой войной. Он пригрозил введением пошлин восьми европейским странам, выступившим против аннексии Гренландии.
О Венесуэле
Не обошлось в программной речи без упоминаний Венесуэлы и недавнего захвата президента страны Николаса Мадуро. Президент США рассказал, что 20 лет назад это «была великая страна», а сейчас у нее проблемы. Он сообщил, что Америка собирается разделить с Венесуэлой 50 млн баррелей нефти.
Трамп выразил уверенность, что дела у Венесуэлы вскоре пойдут «фантастически хорошо», и отметил, что США ценят это сотрудничество, поскольку им оказали большое содействие. Он добавил, что как только атака закончилась, венесуэльская сторона сама предложила заключить сделку.
Венесуэла за следующие шесть месяцев заработает больше денег, чем за последние 20 лет, потому что все крупные нефтяные компании присоединяются к этому проекту, — подчеркнул он.
Про Украину
Трамп подтвердил свою роль главного медиатора, заявив о диалоге одновременно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, анонсировав с главой украинского режима встречу в Давосе. Лидер США повторил тезис, что если бы он был президентом четыре года назад, боевые действия не начались бы.
«Это было для Путина как зеница ока. Но он не собирался ничего предпринимать [речь о СВО]. Он бы никогда так не поступил. То, что произошло, было ужасно. После того, как я ушел, я видел, как это происходило», — сказал президент США.
«Не та площадка для истории»
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сказал, что речь оказалась максимум резонансной, но никак не исторической. «Все-таки Трамп не стал отдавать всю славу Давосскому форуму», — отметил эксперт.
По мнению политолога, Давос остается в первую очередь «бизнес-саммитом», а не площадкой для заявлений, которые могут изменить ход истории. «Различные исторические заявления обычно звучат с трибуны ООН или из Белого дома. Тут немного другой уровень», — пояснил Блохин.
Эксперт считает, что речь Трампа не принесла кардинально новых идей. Скорее, она подтвердила уже известные и устоявшиеся приоритеты его администрации в области внешней политики. Блохин охарактеризовал выступление как «повторение прошлого», потому что основные стратегические векторы остались неизменными.
Американист Малек Дудаков оценил это выступление как «сеанс политического троллинга» в адрес европейских и глобальных элит, собравшихся на форуме, традиционно олицетворявшем прогрессивные ценности. Трамп прошелся по глобализации, миграционной политике Европы и «зеленой» повестке, а также потребовал от европейцев увеличить оборонные расходы, по сути, «платить и каяться» за прошлую экономию.
По мнению эксперта, эта риторика преследовала несколько конкретных тактических целей. Во-первых, она была призвана создать выгодную для США психологическую и переговорную атмосферу перед любыми будущими дискуссиями, в том числе по вопросу Украины.
«Он надеется сейчас воспользоваться шоковым эффектом для того, чтобы продавливать европейцев по всем направлениям, включая Гренландию и торговые войны и, возможно, Украину», — пояснил политолог.
Посыл о «неблагодарных» и зависимых союзниках был направлен на то, чтобы морально ослабить европейскую позицию и заранее поставить под сомнение их право голоса в урегулировании кризиса, особенно если администрация Трампа решит вести переговоры с Россией в обход или вопреки мнению ЕС.
Во-вторых, эта сцена, разыгранная перед мировой аудиторией, стала частью внутриполитического позиционирования Трампа. Дудаков считает, что республиканцы намеренно превратили Давос в платформу для борьбы с «глобалистами» и «элитами», что играет на руку их электоральной базе.
«Это была во многом предвыборная речь Трампа, и таким образом он запускает свою электоральную кампанию на выборах Конгресса. Другое дело, что выбрал для этого он довольно необычную международную площадку», — подчеркнул американист. Европейцы в этой постановке, по его мнению, выступили идеальной «массовкой».
Что касается конкретных вопросов, таких как Гренландия, Дудаков отметил, что агрессивный военный сценарий никогда не рассматривался как реальный. Вместо этого администрация, по всей видимости, использует эту тему как часть общего давления.
«Они шантажируют европейцев тарифами, требуя от Европы самостоятельно решить и найти способ, как бы передать Гренландию США», — заключил эксперт.