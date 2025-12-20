Эксперт: почему Путин выдвинул принципиальное условие для встречи с Уиткоффом

Как утверждает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Уиткофф должен был прибыть один — без представителей ЦРУ, американских дипломатов и даже без переводчика.
По данным WSJ, предложение о таком формате контакта было передано через спецпредставителя президента РФ, главу РФПИ Кирилл Дмитриева, а также наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
В интервью изданию сам Стив Уиткофф пояснил, что под «мастерством сделок» понимает способность поставить себя на место другой стороны и дать ей пространство для политического маневра. Он признал, что такой подход вызывает критику, однако подчеркнул: в реальности он действует как дипломат, сопровождается профильной охраной, проходит брифинги Совета нацбезопасности и офиса директора национальной разведки, а также получает информацию от госсекретаря США Марко Рубио.
В Белом доме заявили WSJ, что нынешняя внешнеполитическая линия администрации стала менее бюрократичной. По словам пресс-секретаря Анны Келли, президент США лично поручает ключевые внешнеполитические задачи доверенным лицам, включая Рубио и Уиткоффа. Сам госсекретарь при этом отметил, что спецпосланник «четко понимает цели и умеет добиваться результатов».
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 декабря сообщил, что визит Стива Уиткоффа в Россию на текущей неделе не планируется.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что заметка в газете — утечка информации.
Эксперт объясняет, что президент России мог выставить подобное условие для того, чтобы лично познакомиться с представителем Дональда Трампа.
«В присутствии агентов ЦРУ, либо штатного переводчика, это было бы невозможно. Вот, собственно, и все. И он (Владимир Путин) принял решение, что да, с ним (Стивом Уиткоффом) можно работать, так они и работают дальше. Больше нет никаких подводных камней», — заключает Алексей Мухин.