Эксперт: почему Путин выдвинул принципиальное условие для встречи с Уиткоффом

В интервью изданию сам Стив Уиткофф пояснил, что под «мастерством сделок» понимает способность поставить себя на место другой стороны и дать ей пространство для политического маневра. Он признал, что такой подход вызывает критику, однако подчеркнул: в реальности он действует как дипломат, сопровождается профильной охраной, проходит брифинги Совета нацбезопасности и офиса директора национальной разведки, а также получает информацию от госсекретаря США Марко Рубио.