Эксперт: почему Польша осталась «за бортом» саммита по Украине в Лондоне

Польша не была приглашена на саммит, который пройдет в Лондоне, где будут обсуждать урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщает Polsat.
8 декабря в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и канцлер ФРГ Мерц встретятся с Владимиром Зеленским. Французский лидер, в частности, планирует «подвести итоги» текущих переговоров под руководством США, пишет Le Monde.
Бывший польский премьер Лешек Миллер отметил, что страна давно не принимала участие в подобных саммитах. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский связал отсутствие республики на встрече со «слабостью» Варшавы по сравнению с приглашенными туда государствами.
«Три сильнейшие европейские страны встречаются с лидером Украины. Сильнейшие в политическом, военном и экономическом отношении, те, кто вносит наибольший вклад в военные нужды Украины. <…> Мы просто слабее», — сказал он.
Другой бывший премьер — Вальдемар Павляк подчеркнул, что из-за действий действующего лидера республики Кароля Навроцкого, «отталкивающего Украину от Польши», стране будет трудно участвовать в диалоге по стратегическим вопросам Европы.
Причины отсутствия Варшавы
Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Межевич в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что одной из причин, по которой Польшу не пригласили на саммит, может быть доведенная, к примеру, до Макрона позиция Варшавы. Он уточнил, что в таком случае французский лидер «похлопал по плечу польского премьера Дональда Туска и сказал ему, что его позицию учтут, а он сэкономит деньги на авиабилетах».
«Польша — это очень заинтересованная страна в любом развитии ситуации, потому что поляки ощущают себя частью конфликта. Слишком велика граница, много общей истории, очень большая украинская диаспора в Польше, чего нет в Великобритании, Германии и в большинстве других европейских стран. Конечно, участие поляков могли из этих соображений подсократить», — сказал собеседник издания.
Инициатором могла выступить Германия
Политолог отметил, что сама Польша не могла самоустраниться от переговорного процесса, поскольку «для поляка это противоестественно». Он пояснил, что Варшава всегда будет туда стремиться, предлагать одно, второе, третье, а потом и четвертое. При этом любой польский политик попытается набрать очки на украинском треке.
«Скорее всего, инициатива об отстранении поляков могла исходить от Германии, но точно не от Великобритании. Сейчас германо-польские отношения очень сложные. Лондон будет тянуть Варшаву как свое прокси, а для Берлина это точно не свое прокси», — подчеркнул Межевич.
Отношения Варшавы и Киева
По словам эксперта, за последние три месяца прошло очень много разных переговоров, поэтому отсутствие Польши на данном саммите уже не принципиально. При этом, как отметил политолог, Варшава и Киев даже публично уже через раз поддерживают друг друга. Он уточнил, что у поляков «накопилось огромное раздражение».
«Мне доводилось встречать абсолютно разных поляков, но только не тех, кто не любил бы деньги и забыл бы про Волынь. Польша заработала на Украине миллиардов 20−30, разумеется, не злотов. Это через оказание транспортно-логистических услуг, а также если есть европейская коррупция по украинскому вопросу, то она не может не начинаться с Польши. А то существует такое ощущение, что был экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который в Варшаве ни с кем даже копеечкой не поделился. Нет, в Варшаве такого не бывает и такое никому не разрешают», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.