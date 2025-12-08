«Мне доводилось встречать абсолютно разных поляков, но только не тех, кто не любил бы деньги и забыл бы про Волынь. Польша заработала на Украине миллиардов 20−30, разумеется, не злотов. Это через оказание транспортно-логистических услуг, а также если есть европейская коррупция по украинскому вопросу, то она не может не начинаться с Польши. А то существует такое ощущение, что был экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который в Варшаве ни с кем даже копеечкой не поделился. Нет, в Варшаве такого не бывает и такое никому не разрешают», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.