Эксперт: почему Патрушев именно сейчас напомнил о каре за Калининград

Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит «немедленный и сокрушительный ответ» с применением всех существующих в России сил и средств, предусмотренных военной доктриной, — заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости.
Патрушев подчеркнул, что угрозы в адрес Калининградской области являются очередными подтверждениями устремлений стран-членов — военным способом НАТО нарушить суверенитет и территориальную целостность России. По его словам, Североатлантический альянс проявляет откровенную враждебность и агрессивность в отношении российского региона, играющего важную роль в обеспечении безопасности западных границ.
Также помощник президента посоветовал чиновникам из НАТО выучить русский язык, чтобы понять слова президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. «Ведь в этом нет никакого смысла, <…> можно говорить на любом языке, кроме языка силы, угроз и шантажа», — подчеркнул Патрушев.
Угрозы западных политиков
Заявления российских официальных лиц возникли в ответ на участившиеся угрозы со стороны военачальников западных сторон. Так, командующий войсками США в Европе генерал Кристофер Донахью заявил, что в случае необходимости cилы НАТО совместно с армией США способны в кратчайшие сроки «стереть с лица земли Калининградскую область России». По словам Донохью, союзники США уже разработали план сдерживания Москвы на восточном фланге. Документ направлен на укрепление наземного потенциала и расширение сотрудничества между оборонными отраслями стран альянса.
План включает в себя систему обмена данными. Донахью сообщил, что НАТО уже закупило эту систему Maven Smart System от Palantir — платформу искусственного интеллекта, которая обрабатывает огромные объемы данных и быстро анализирует информацию, помогая военачальникам оперативно принимать решения.
Такой же позиции придерживается и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его словам, НАТО может продемонстрировать России свою готовность напасть на Калининград.
«Русские должны знать, что мы готовы сделать что-то вроде уничтожения Калининграда. Это часть политики сдерживания. Русские знают, что Калининград уязвим из-за своего расположения. Он окружен Литвой, Польшей и Балтийским морем, в котором доминируют страны НАТО», — сказал Ходжес.
Но есть и трезвые оценки. Бывший командующий вооруженными разработками Литвы Валдас Туткус заявил, что такие действия НАТО с большой вероятностью обернутся полным уничтожением прибалтийских республик.
«Калининград — это не какая-то база в Сирии или Бенгази. Там нет партизан в тапочках и с автоматами Калашникова. Там есть ядерное оружие. Калининград — это волк, засунутый в стадо овец стран НАТО. И если кто-то по нему ударит, ответ придет через несколько минут. И не в Пентагон. А сюда — в Каунас, Шяуляй, Мариямполе», — подчеркнул Туткус.
По его мнению, именно Литва станет первой целью России в случае атаки стран НАТО на Калининград.
«Наша территория — это мост, а мосты всегда взрываются первыми во время войны. А здесь, на земле, нам все еще приходится успокаивать себя сказками о том, что “НАТО нас защитит”. Защитит. Возможно. Но через сколько дней? И что мы будем защищать — руины, разрушенные города, несколько стратегических баз или страну, которой больше нет, потому что люди бежали, а инфраструктура была разнесена?», — задается риторическими вопросами экс-командующий ВС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления высокопоставленных американских лидеров, заявил, что Москва не удивлена такой риторике.
«НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны. И, конечно, это вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности», — приводит его слова РБК.
Реально ли применение ядерного оружия
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ВФокусе Mail напомнил, что Калининградская область стала частью России по итогам Второй мировой войны, и статус региона не подлежит пересмотру.
«Это суверенная территория Российской Федерации. По итогам войны была договоренность по Восточной Пруссии: две трети отдали Польше, кстати, благодаря Сталину. Другая часть, включая Кенигсберг, досталась Советскому Союзу», — напомнил Дандыкин.
По его словам, в случае агрессии в отношении Калининградской области Россия вправе использовать любые виды вооружения для защиты своей территории.
«Согласно ядерной доктрине, которую мы приняли, мы имеем право использовать все оружие, включая ядерное, для того, чтобы ударить по противнику, если от них будет исходить угроза. Калининградская область — это небольшая территория, но ее хватит, чтобы любой агрессор подавился», — сказал Дандыкин.
Заявление Патрушева спикер назвал своевременным из-за наличия угроз со стороны отдельных генералов НАТО.
«Как бы ни хотели поляки, литовцы или кто-то еще прибрать эти территории, у них это не выйдет. А слова Патрушева стали предостережением для всех, кто такие планы вынашивает. И я уверен, что это заявление было согласовано», — заключил эксперт.
Альмир Хабибуллин, Дарья Баева.