Эксперт: почему Патрушев именно сейчас напомнил о каре за Калининград

«Наша территория — это мост, а мосты всегда взрываются первыми во время войны. А здесь, на земле, нам все еще приходится успокаивать себя сказками о том, что “НАТО нас защитит”. Защитит. Возможно. Но через сколько дней? И что мы будем защищать — руины, разрушенные города, несколько стратегических баз или страну, которой больше нет, потому что люди бежали, а инфраструктура была разнесена?», — задается риторическими вопросами экс-командующий ВС.