Эксперт назвал утопией Парижский план и введение войск коалиции на Украину

Как сообщает Politico, стороны якобы «постепенно приближаются к соглашению» по основным пяти пунктам. Во-первых, это мониторинг соблюдения перемирия под руководством США. Во-вторых, совместное военное планирование для восстановления и поддержки Вооруженных сил Украины. В-третьих, размещение на украинской территории многонациональных сил численностью от 15 до 30 тысяч человек, основу которых, как ожидается, составят контингенты Франции и Великобритании. Четвертый пункт — конкретные гарантии коллективной безопасности на случай нового вооруженного нападения. И наконец, долгосрочное оборонное сотрудничество. США в рамках этого плана видят свою роль преимущественно в сфере разведки, логистики и технологической поддержки, без прямого ввода боевых подразделений.