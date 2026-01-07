Представители более чем 30 стран встретились в Париже в рамках «Коалиции желающих», чтобы согласовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые должны будут вступить в силу сразу после перемирия. В мероприятии приняли участие специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вместе с зятем президента Джаредом Кушнером.
Согласно проекту заявления «коалиции желающих», европейские страны и Канада готовы предоставить Украине так называемые «обязывающие обязательства» на случай повторного вооруженного конфликта с Россией. В документе указывается, что «эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций». Кроме того, страны коалиции намерены и дальше поставлять Украине вооружение при поддержке США, а также взять на себя функции мониторинга за соблюдением возможного перемирия.
Как сообщает Politico, стороны якобы «постепенно приближаются к соглашению» по основным пяти пунктам. Во-первых, это мониторинг соблюдения перемирия под руководством США. Во-вторых, совместное военное планирование для восстановления и поддержки Вооруженных сил Украины. В-третьих, размещение на украинской территории многонациональных сил численностью от 15 до 30 тысяч человек, основу которых, как ожидается, составят контингенты Франции и Великобритании. Четвертый пункт — конкретные гарантии коллективной безопасности на случай нового вооруженного нападения. И наконец, долгосрочное оборонное сотрудничество. США в рамках этого плана видят свою роль преимущественно в сфере разведки, логистики и технологической поддержки, без прямого ввода боевых подразделений.
Параллельно с разработкой военно-политических гарантий Европейский союз в рекордные сроки согласовал масштабный финансовый пакет помощи Украине на сумму €90 млрд, рассчитанный на два года. Однако внутри самой «коалиции желающих» продолжаются острые дискуссии. Наибольшие разногласия вызывает формулировка о возможном «военном ответе» на гипотетическую будущую агрессию, которая вызывает серьезные опасения в ряде европейских столиц.
При этом главным вызовом остается абсолютная зависимость проекта от поддержки США. Без американских гарантий и ресурсов Европа, по общему признанию, не в состоянии самостоятельно обеспечить выполнение столь амбициозных обязательств, особенно на фоне сохраняющейся критики со стран Балтии и Северной Европы, обвиняющих Францию и Германию в недостаточной вовлеченности.
Напомним, любые планы размещения войск стран НАТО на территории Украины расцениваются нашей страной как прямая провокация и неприемлемая угроза, чреватая новой эскалацией конфликта. Министерство иностранных дел России последовательно настаивает на принципе неделимости безопасности, подразумевая, что любые гарантии для Киева должны быть сбалансированы и учитывать законные интересы Российской Федерации.
Как сообщает Bloomberg, после финального согласования всех деталей коалиция намерена представить итоговый документ для рассмотрения Москвой. Ранее президент Владимир Путин выражал готовность уважать взаимные гарантии безопасности, однако подчеркивал, что любые односторонние шаги, нарушающие этот баланс, неприемлемы, что предвещает крайне сложный и длительный переговорный процесс.
Ограничение суверенитета
Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в разговоре с ВФокусе Mail дал резкую оценку результатам встречи «коалиции желающих» в Париже.
«Эти планы примерно имеют такое же отношение к действительности, как обсуждение правил ведения сельского хозяйства на Марсе после того, как Илон Маск там построит американскую колонию», — пояснил он.
По его мнению, эти проекты не имеют никакого отношения к реальной жизни: «Они не имеют никакого отношения ни к американской политике, ни к китайской, ни к российской, ни даже к украинской политике».
Шпунт заявил, что применение внешних моделей к украинскому обществу бессмысленно, поскольку оно находится в состоянии глубокого кризиса. «Украинское общество — глубоко травмированно», — заявил эксперт. Он считает, что общество там «даже не атомизировано, оно просто находится в состоянии распада и сосредоточено исключительно на выживании».
«Они уже не могут выйти из этой логики, просто потому что это означает для них признать, что эта логика была изначально ошибочна», — добавил он.
Шпунт усомнился в способности Европы выступать в роли гаранта, ссылаясь на глубокий внутренний кризис внутри блока. «Европа находится в политическом кризисе, которого не было никогда в их истории», — заявил он.
По его мнению, в этом контексте любое будущее урегулирование для Украины, разработанное внешними силами, неизбежно приведет к ограничению ее суверенитета, превратившись скорее в набор навязанных «правил мира», чем в подлинно независимый выбор.
«Когда говорят про колонизацию — она никуда не делась, не ушла в историю, она остается. Это практика, когда мощные государства, предоставляя масштабные кредиты на инфраструктурные проекты, ставят развивающиеся страны в долговую зависимость и устанавливают контроль над ключевыми активами. Это не колонизация? Конечно, это колонизация», — подытожил он.