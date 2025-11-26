Эксперт: почему обвиняемые в покушении на Соловьева отказались от идеи отравления

Обвиняемые в покушении на телеведущего Владимира Соловьева пытались убить его с помощью отравленной пиццы. Об этом стало известно в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда, где рассматривалось дело о покушении на журналиста.
На заседании была оглашена аудиозапись, которую сделали в квартире одного из обвиняемых — Андрея Пронского.
«Вот, например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ через “Яндекс еду”, перехватываем заказ и подсовываем ему отравленную пиццу», — рассказывает он на записи свой план другому соучастнику, Владимиру Белякову, и иным фигурантам дела.
Также во время этого разговора обсуждался еще один план — нанести отравляющие вещества на руль и другие части салона автомобиля. Однако в конечном итоге от данных идей они отказались, поскольку посчитали их ненадежными. Обвиняемые решили подорвать машину телеведущего при помощи самодельного взрывного устройства.
Пронский в суде заявил, что эта аудиозапись смонтирована. Беляков же признался в политической ненависти к Соловьеву. Он также сообщил, что следил за автомобилем журналиста, чтобы его сжечь. При этом обвиняемый подчеркнул, что убивать его он не собирался.
Дело о покушении на Соловьева
На скамье подсудимых по делу о покушении на Соловьева оказались Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще одного обвиняемого — Владимира Стрижакова — признали невменяемым и направили на принудительное лечение.
Они обвиняются в организации деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, умышленном уничтожении или повреждении имущества, террористическом акте, приготовлении к убийству, а также незаконном обороте наркотических средств.
Обвинение считает, что организатором покушения на телеведущего является Пронский. Он получал задания через мессенджер Telegram от сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. 4 апреля 2022 года некий Дериглазов предложил ему совершить покушение на Соловьева. За это он пообещал Пронскому денежные средства.
«Легко все на словах»
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что идея с отравлением с помощью пиццы была бы очень тяжело выполнима. Он пояснил, что для этого необходимо отследить и перехватить именно того курьера, который нес бы еду Соловьеву.
«Легко все на словах, но на практике — очень тяжело. Это утопический план. Единственное, чтобы отравить кого-то, нужно было бы завербовать человека из ближайшего окружения Соловьева, чтобы тот уже подсыпал отравляющее вещество в еду. Это очень тяжело и опасно, поскольку тот, кого намерены завербовать, может рассказать тому же объекту или правоохранительным органам», — сказал собеседник издания.
Из области фантастики
Игнатов отметил, что нанести отравляющее вещество на руль также тяжело. Он уточнил, что, во-первых, при этом человек может сам пострадать, а во-вторых — нужно еще постараться достать такой яд.
«Это, наверное, какое-то из разряда закрытых боевых отравляющих веществ. Типа такого, каким был отравлен бизнесмен Иван Кивелиди в 90-е годы. Ему тогда нанесли яд, но только не на руль, а на трубку телефона. Подобные боевые отравляющие вещества достать очень и очень, крайне тяжело. На сегодняшний момент это практически невозможно. Поэтому все подобные планы из области фантастики», — сказал эксперт.
При этом он подчеркнул, что если бы обвиняемые даже нашли такой яд, то они бы не смогли с ним работать, поскольку для этого нужен «очень серьезный специалист, который знает, как обращаться с таким веществом».
Кроме того, Игнатов добавил, что гибель человека от отравляющего вещества в любом случае смогут подтвердить.
«Когда вскрывают труп, судмедэксперт проводит исследование на наличие в организме ядохимикатов. Поэтому если они имеются, то очень быстро обнаруживаются», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.