Эксперт: почему новый налог на маркетплейсы может поднять цены на одежду и технику

НДС для маркетплейсов
Правительство России рассматривает возможность введения дополнительного налога для онлайн-площадок. Речь идет об НДС на ввоз крупных партий непродовольственных товаров через маркетплейсы. Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов объяснил, что в действующей системе есть лазейка: товары, заказываемые из-за рубежа частными лицами, не облагаются налогом на добавленную стоимость. Этой схемой активно пользуются коммерческие структуры, которые массово ввозят, например, одежду или электронику под видом частных посылок, получая незаконное преимущество перед теми, кто платит все налоги.
«Они начинают конкурировать даже с каналом добросовестной трансграничной торговли, потому что за счет того, что ввозят коммерческие партии, могут снизить расходы на их производство, логистику и быть конкурентнее, чем просто продажа от физлица к физлицу», — отметил Чекушов. По его словам, новый налог — вероятнее всего, стандартный НДС в 22% — устранит это неравенство и закроет несправедливую схему.
Конец льготной эры
Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин заявил в беседе с ВФокусе Mail, что эпоха льгот для онлайн-торговли завершена и рынок ждет ужесточение регулирования. Первым серьезным ударом, по его словам, стало резкое снижение беспошлинного лимита на ввоз товаров. «Большой удар был связан с тем, что порог беспошлинного ввоза упал сразу с 60 млн до 15 млн рублей. Логика властей прозрачна: дать бизнесу сначала окрепнуть на льготах, а потом постепенно вводить его в общие налоговые рамки», — пояснил эксперт.
Он отметил, что государственная стратегия дала результат, так как дистанционная торговля, в основном через маркетплейсы, по итогам 2025 года достигла доли в 20,5% в общем розничном обороте. «Сегодня каждый пятый товар на полке потребителя — с маркетплейса. Wildberries за несколько лет превратился в гиганта с оборотом выше 5 трлн рублей, обогнав и “Магнит”, и всю группу X5», — добавил Березин.
Однако теперь, по мнению аналитика, власти должны действовать осторожно, чтобы не разрушить созданную экосистему. «Условия нужно выравнивать постепенно, без перегибов. Вопросов накопилось много: и по налогам, и по работе пунктов выдачи. Главное — не обрушить работающую систему, так как она уже стала полноценной частью экономики», — предупредил он.
По мнению эксперта, бизнес не сможет одномоментно компенсировать дополнительные издержки за счет покупателей. «Формально можно поднять цены на те же 22%, но на практике это убьет спрос. Сегодняшний потребитель экономит каждую копейку», — заявил он.
Эту тенденцию подтверждает статистика. Ссылаясь на данные исследовательской компании «Ромир», Березин отметил, что в декабре 2025 года реальные расходы россиян на повседневные товары сократились, а за весь четвертый квартал снизились на 3,5−6%. Аналогичная картина наблюдается и в других сегментах. Так, продажи смартфонов в натуральном выражении рухнули на 20%, при этом средний чек вырос несущественно, поскольку покупатели стали массово отказываться от дорогих новинок в пользу бюджетных моделей.
«В 2026 году рост цен неизбежен. Он будет вызван ростом издержек. Однако этот рост будет не скачкообразным, а ползучим. Я сильно сомневаюсь, что нам удастся удержать инфляцию даже на уровне прошлогодних 6%, не говоря уж о заветных 4% от ЦБ», — прогнозирует аналитик. Он напомнил, что только за первые три недели января потребительские цены уже подскочили на 1,72%.
Более того, ужесточение фискального режима, по оценке Березина, не ликвидирует теневые схемы, а лишь изменит их конфигурацию. «Результатом станет не расцвет контрабанды, а сжатие деловой активности. Часть игроков просто свернет операции, как мы уже видим в смежных отраслях», — отметил он. В качестве наглядного примера эксперт привел ситуацию в ресторанном бизнесе Москвы, где «только в начале января закрылось 45 точек — владельцы осознали, что не справятся с возросшей фискальной нагрузкой».