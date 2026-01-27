Эксперт: почему новый налог на маркетплейсы может поднять цены на одежду и технику

«В 2026 году рост цен неизбежен. Он будет вызван ростом издержек. Однако этот рост будет не скачкообразным, а ползучим. Я сильно сомневаюсь, что нам удастся удержать инфляцию даже на уровне прошлогодних 6%, не говоря уж о заветных 4% от ЦБ», — прогнозирует аналитик. Он напомнил, что только за первые три недели января потребительские цены уже подскочили на 1,72%.