«Все эти фонды, которые Запад создавал для Украины, они были и остаются огромной кормушкой для местной и отчасти европейской элиты. Помните обещания прозрачности и жесткого аудита? На деле деньги растворялись в карманах чиновников и фирм-прокладок, а европейские кураторы закрывали на это глаза или даже сами участвовали в схемах. Сегодня нам снова рисуют картину “фондов с гарантиями”, но это тот же самый спектакль. Без реального суверенитета и контроля со стороны России любые миллиарды превратятся в очередную коррупционную помойку, а не пойдут на восстановление», — заявил Корнилов, добавив, что без участия Москвы в управлении средствами все антикоррупционные декларации — пустая формальность.