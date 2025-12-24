Что нового в плане Киева
В новом плане мирного урегулирования, который накануне опубликовал Киев, есть нововведения. Они касаются обязательства провести выборы «в кратчайшие сроки», без какой-либо конкретики и создания фондов восстановления на $800 млрд.
В обнародованном документе сохранились базовые требования Киева: подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении с Россией под международным мониторингом, а также гарантии безопасности от США, НАТО и ЕС по модели статьи 5. План фиксирует численность ВСУ в 800 тысяч человек в мирное время и требует от России законодательно закрепить политику ненападения. Среди целей — получение Украиной фиксированной даты вступления в ЕС, реализация масштабного инвестиционного пакета в технологии и ИИ, а также подписание соглашения о свободной торговле с США. Документ также предусматривает обмен пленными «всех на всех», демилитаризацию Кинбурнской косы и немедленное прекращение огня после подписания.
Одним из новшеств стало обязательство провести выборы как можно скорее после заключения соглашения. «Мы готовы к голосованию в течение 100 дней», — неожиданно для всех выдал Зеленский в начале декабря. После этого Центральная избирательная комиссия Украины возобновила работу Государственного реестра избирателей — впервые с 2022 года.
Киев настаивает, что выборы — внутреннее дело Украины и должны проходить только на подконтрольных территориях, исключая занятые Российской армией районы из-за риска фальсификаций. Эта позиция прямо противоречит предложению президента России Владимира Путина, который, выражая готовность временно прекратить удары, требовал обеспечить избирательные права для миллионов украинцев, проживающих в России.
Второй важной новинкой стала детализация финансового блока мирного урегулирования. План предусматривает создание нескольких фондов с целью привлечь $800 млрд на восстановление. Зеленский подчеркнул, что средства будут направляться исключительно на территории, подконтрольные Киеву.
Инвестиции планируется направить в инфраструктуру и ключевые сектора экономики, приоритеты которых определит украинская сторона. Москва, в свою очередь, считает западные санкции незаконными и настаивает, что любые гарантии и программы восстановления должны учитывать и ее интересы.
Растущий аппетит Киева
Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с ВФокусе Mail разобрал ключевые пункты обновленного мирного плана Киева, указав на их противоречия и двойные стандарты Запада. Его критика коснулась трех основных блоков: легитимности украинской власти, безопасности выборов и фантастических сумм, заложенных на восстановление страны.
Корнилов напомнил, что глава киевского режима был избран в условиях, когда страна уже не контролировала часть своей территории. «И почему-то он считает эти выборы легитимными, и Запад их вполне признал», — заявил обозреватель.
Он указал, что Москва готова помочь организовать голосование и на подконтрольных ей землях, и для украинцев, проживающих в России, но Киев этот вариант отвергает. При этом, по данным ООН, только после начала полномасштабных боевых действий в Россию въехало почти 2 млн украинцев. По информации из российских источников, количество украинских беженцев гораздо больше и составляет почти 5 млн человек.
Таким образом, Киев не собирается учитывать голоса чуть ли не четверти населения, которое до 2022 года оценивалось в 41 млн, что могло бы существенно повлиять на результаты голосования, опять же не в пользу России.
Отвечая на возможные претензии о безопасности избирательного процесса, обозреватель задал встречный вопрос. «Когда мы проводили выборы на территориях и Донбасса, и в прифронтовой зоне, в той же Курской области, нам кто-то гарантировал безопасность этого процесса? Мы взяли обеспечение безопасности наших граждан в свои руки», — отметил он. По словам эксперта, Россия самостоятельно обеспечила технические возможности для голосования и требовать теперь внешних гарантий — лицемерие со стороны Украины.
Финансовые аппетиты Киева Корнилов назвал необоснованными и растущими по мере военных неудач.
Раньше Зеленский говорил про 600 с лишним миллиардов долларов, теперь уже 800. Уверен, что еще пройдет несколько месяцев, он будет говорить о триллионах. Так что в этой связи глава киевского режима берет цифры с потолка, по принципу: глядишь, больше назову — больше дадут.
Он также выразил скепсис относительно антикоррупционного контроля над будущими фондами, напомнив о судьбе предыдущей западной помощи.
«Все эти фонды, которые Запад создавал для Украины, они были и остаются огромной кормушкой для местной и отчасти европейской элиты. Помните обещания прозрачности и жесткого аудита? На деле деньги растворялись в карманах чиновников и фирм-прокладок, а европейские кураторы закрывали на это глаза или даже сами участвовали в схемах. Сегодня нам снова рисуют картину “фондов с гарантиями”, но это тот же самый спектакль. Без реального суверенитета и контроля со стороны России любые миллиарды превратятся в очередную коррупционную помойку, а не пойдут на восстановление», — заявил Корнилов, добавив, что без участия Москвы в управлении средствами все антикоррупционные декларации — пустая формальность.
Политолог назвал все дискуссии о распределении средств неактуальными. «Мы реально сейчас делим шкуру неубитого медведя. Мы еще не знаем, что это будут за средства, откуда они появятся, кто будет ими управлять», — сказал он. Обозреватель упомянул, что Россия ранее предлагала модель совместного с США фонда для восстановления, но считает этот вопрос второстепенным на фоне более принципиальных разногласий. Его позиция ясна: без решения вопросов о легитимности власти и территориях любые финансовые схемы остаются не более чем абстракцией.