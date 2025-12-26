Эксперт: как школы будут решать конфликты после новой директивы Минпросвещения

Согласно инструкции, первый этап — фиксация факта — должен занять не более одного-двух дней. За это время информация о случившемся должна дойти до директора образовательного учреждения. Кроме того, на этом этапе назначаются ответственные, если нужно — к делу привлекаются правоохранительные органы. После этого администрация переходит к сбору доказательств и опросу участников — это второй этап. Если ситуацию не удается урегулировать непосредственно в школе, для ее разбора привлекается внутренняя комиссия по урегулированию споров — она должна быть в каждом образовательном учреждении (третий этап). Ее письменный вердикт становится обязательным для исполнения, а контроль за этим возлагается на руководство учебного заведения (четвертый этап).