Эксперт: как школы будут решать конфликты после новой директивы Минпросвещения

Инструкция по урегулированию
Минпросвещения РФ разослало по регионам новую инструкцию для директоров школ и колледжей, которая устанавливает единые правила урегулирования конфликтов. Документ, разработанный после серии резонансных нападений учеников на учителей в 2025 году, вводит пятиступенчатый алгоритм действий. Предполагается, что около двух недель потребуется от момента инцидента до финального решения.
Согласно инструкции, первый этап — фиксация факта — должен занять не более одного-двух дней. За это время информация о случившемся должна дойти до директора образовательного учреждения. Кроме того, на этом этапе назначаются ответственные, если нужно — к делу привлекаются правоохранительные органы. После этого администрация переходит к сбору доказательств и опросу участников — это второй этап. Если ситуацию не удается урегулировать непосредственно в школе, для ее разбора привлекается внутренняя комиссия по урегулированию споров — она должна быть в каждом образовательном учреждении (третий этап). Ее письменный вердикт становится обязательным для исполнения, а контроль за этим возлагается на руководство учебного заведения (четвертый этап).
На протяжении всего этого времени участникам конфликта гарантируется поддержка психолога. Основным инструментом разрешения спора должна стать медиация. В случае несогласия с выводами комиссии, стороны имеют право оспорить их в региональной комиссии по защите чести педагогов или в судебном порядке (пятый этап).
Особое внимание в документе уделяется климату внутри педагогического коллектива. Руководители будут обязаны оказывать противодействие деструктивным явлениям. Согласно документу, они должны «пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе». Параллельно с этим образовательным учреждениям предписано заниматься правовым просвещением, проводить раннее выявление семей в социально опасном положении и организовывать индивидуальную профилактическую работу. Все это направлено, в том числе, на системную защиту профессиональной чести и достоинства учителей.
Причиной для создания инструкции стали резонансные случаи агрессии в школах, такие как нападение с ножом на учительницу в Петербурге и атака школьницы с ножницами на педагога в Челябинской области. Документ был утвержден в декабре на Совете по защите чести педагогов с участием министра просвещения Сергея Кравцова.
Все зависит от руководителя
Профессор Института образования НИУ ВШЭ и замдиректора цифровой школы БИТ Наталия Любомирская считает, что сбор информации по инцидентам в школе в целом не является криминальной историей и обычно проходит довольно быстро. «Если директор грамотный, то информацию они соберут просто. Это же дети. В любом случае они не смогут ничего существенного спрятать. Что-то сыграть такое, чтобы обмануть всех. И опытные педагоги всегда чувствуют, что стоит за словами ребенка», — отметила она.
По ее мнению, важное значение имеет готовность пострадавшего стороны открыто говорить о ситуации. «Самое главное, чтобы сам факт был налицо. Потому что если пострадавший скрывает, то здесь все сложнее. А если пострадавший не скрывает, и сам факт такого поведения вылез наружу, то грамотный педагогический коллектив информацию соберет быстро, причем как прямую, так и косвенную», — пояснила Любомирская.
Она добавила, что дальнейшее развитие ситуации зависит от внутренних установок школы. «Ну и дальше, естественно, начинается обсуждение. Здесь все зависит от того, как это выстроено в отдельно взятой школе, какие этические нормы там существуют между всеми участниками образовательного процесса. Три дня, мне кажется, это нормально, этого времени должно хватить», — оценила обозначенные в документе сроки эксперт.
Любомирская также затронула тему сплетен, отметив, что они, как правило, не носят злонамеренного характера. «Они носят такой чисто бытовой характер. Эти сплетни могут сами по себе возникать во время разговора. Люди даже не отдают себе отчета, что это может кому-то навредить», — пояснила она.
В то же время эксперт подчеркнула, что предотвращать и обрубать подобные практики должен директор учебного заведения. По ее словам, атмосфера в школе напрямую отражает позицию и авторитет его руководителя. «Как он выстроил среду, какую атмосферу создал, так и все будет. Если у него есть авторитет в коллективе, то ему легко будет пресечь эти сплетни», — заключила Любомирская. Некоторые руководители могут использовать сплетни как инструмент в своих целях для повышения управляемости коллектива, напомнила она.
Зачем школе психолог
Заместитель директора цифровой школы БИТ в разговоре с ВФокусе Mail отметила критическую нехватку детских психологов в школах, так как в свое время их везде посокращали. Восполнить кадровый дефицит с тех пор не получилось. По данным ФГБУ «Российская академия образования», в среднем на каждого школьного психолога в России в 2022 году приходилось от 148 до 882 обучающихся. И только в 12 регионах страны это соотношение было менее 400 учеников на одного специалиста.
У психолога огромный фронт работы с детьми. Одни впадают в стресс, когда их вызывают к доске. Есть школьники с паническим страхом публичного ответа, есть те, кто боится гнева родителей из-за плохой оценки. Бывают и очень одаренные дети, но которые в силу своей одаренности выглядят рассеянными, чудаковатыми, и это тоже требует определенного профессионального вмешательства с помощью в социализации. Подобных ситуаций, где требуется профессиональная психологическая помощь, — множество, — пояснила эксперт.
Наталия Любомирская также указала на ключевую проблему — недостаток специализированной подготовки для школьных психологов. «Они должны быть подготовлены специальным образом и понимать педагогическую позицию, — отметила она. — Я сталкивалась с ситуациями, когда психолог занимает антипедагогическую позицию, безоговорочно становясь на сторону ребенка, а учителя превращая во “врага”. В результате психолог и педагог оказываются по разные стороны баррикад».
Эксперт настаивает, что школьный психолог — это особая категория специалистов, отличающаяся от «простого» психолога. Следовательно, его подготовка должна быть адаптирована именно к реалиям образовательной среды.