Украинский таролог Юлия Левченко предсказала потерю Украиной еще трех областей. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Издание уточнило, что в интервью блогеру Татьяне Коряк гадалка задала вопрос картам, произойдет ли раздел Украины, и заявила, что выпал «король пентаклей».
«В состав России перейдут Одесская область, Харьковская область, в том числе Харьков и Николаев. Карта говорит, что у всех есть материальная выгода», — сказала она.
Издание отмечает, что подобное заявление гадалки вызвало негодование в украинских социальных сетях. Некоторые пользователи требовали возбудить уголовное дело в отношении Левченко. Позднее последовала реакция — тарологу пригрозили уголовным делом.
Могут готовить общество
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что означает появление большого количества сообщений о потере Киевом регионов.
«Возможно, таким образом украинская власть готовит общество к потерям территорий, чтобы не было потом возмущений. Потому что официальная власть до последнего рассказывает сказки и говорит, что все будет замечательно. Тем более, когда Зеленский делает фотографии на фоне вывесок городов, а потом они освобождаются Вооруженными силами РФ. Даже примета такая появилась», — напомнил собеседник издания.
Не три, а больше
Дудчак отметил, что в конечном итоге Украина помимо Харьковской, Одесской и Николаевской областей может потерять еще и другие регионы, если будет и дальше сопротивляться переговорному процессу.
«Россия освобождает территории от нацистского режима, которому все на Украине чуждо — язык, религия, сами люди. Поэтому Вооруженные силы Российской Федерации проводят абсолютно законную операцию по освобождению и спасению людей. Сейчас идет продвижение в Днепропетровской, Харьковской областях. Также есть заделы в Черниговской, Сумской. Это приграничные зоны, которые точно не должны быть под контролем ВСУ для того, чтобы гарантировать спокойную жизнь областям России. Также жаль было бы оставить нацистам мать городов русских, столицу древней Руси», — отметил политолог.
Он также подчеркнул, что было бы справедливо лишить киевский режим регионов, которые исторически были территориями России.
«Те области и города, которые были основаны российскими царями. В те же советские времена было много чего создано. Одесса и Николаев не обсуждаются (должны быть освобождены. — прим. ред.)», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.