Эксперт: почему на Украине все больше генерируют информацию о потере территорий

«Россия освобождает территории от нацистского режима, которому все на Украине чуждо — язык, религия, сами люди. Поэтому Вооруженные силы Российской Федерации проводят абсолютно законную операцию по освобождению и спасению людей. Сейчас идет продвижение в Днепропетровской, Харьковской областях. Также есть заделы в Черниговской, Сумской. Это приграничные зоны, которые точно не должны быть под контролем ВСУ для того, чтобы гарантировать спокойную жизнь областям России. Также жаль было бы оставить нацистам мать городов русских, столицу древней Руси», — отметил политолог.