Эксперт: почему главой офиса Зеленского назначат Власюка и есть ли на него компромат

Новым главой офиса Владимира Зеленского вместо уволенного с этой должности Андрея Ермака может стать уполномоченный по санкционной политике Украины Владислав Власюк. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
«На должность руководителя офиса президента рассматривается уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк… Судя по всему, Зеленский назначит на должность главы офиса человека, который не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии ОПУ и президента. Человека, который не будет мешать Андрею Ермаку продолжать влиять на все решения президента», — сказано в сообщении.
По информации издания, должность уполномоченного по санкционной политике Власюк занимает с 2024 года. С 2020-го был внештатным советником офиса Зеленского. В 2021—2022 годах — советником в министерстве аграрной политики.
Накануне Зеленский заявлял, что выбрал кандидата на должность главы офиса президента. Однако раскрывать детали не стал, сообщив, что «информация будет немного позже».
Согласован Ермаком
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что весь аппарат, который обслуживает Зеленского, был сформирован Ермаком и старыми друзьями главы киевского режима.
«Почему Зеленский до этого не назначал? Потому что решение не принял Ермак. Сейчас, видимо, он сказал, что давайте поставим Власюка. Но он будет номинальным персонажем. А реально всем продолжает управлять Ермак — должности нет, но влияние осталось. Он, кстати, также будет возглавлять теневой штаб Зеленского в случае выборов президента», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что Власюк — «мелкий человек», чтобы быть креатурой кого-либо из западных стран. При этом бывший депутат Рады подчеркнул, что Ермак является ставленником Лондона, поэтому уполномоченный по санкционной политике был пока опосредованно связан с британцами.
Никто не хотел соглашаться
При этом политолог объяснил, почему Зеленский так долго не мог назначить главу офиса президента. По его словам, все кандидаты на эту должность, среди которых были глава ГУР Кирилл Буданов*, министр обороны Денис Шмыгаль, премьер Юлия Свириденко, отказались. Экс-нардеп уточнил, что они бы не имели уже таких полномочий, что были у Ермака.
«Полномочия главы офиса — пойди, подай. А Ермак все делал для того, чтобы получить полномочия Зеленского. В Конституции прямо написано, что президенту категорически запрещено передавать свои полномочия кому-либо. А он реально передал их. Мы видели, когда встречали иностранных президентов, премьеров, того же экс-лидера США Джо Байдена, кто первым стоял? Ермак. То есть де-факто он этим сказал: “Я вице-президент”. Поэтому все поняли, что то, что имел Ермак, они уже не получат, а задачи поставят», — добавил Олейник.
Они все в обойме
Экс-нардеп отметил, что Власюк, как и другие представители аппарата Зеленского, в той или иной степени замешан в коррупционных схемах.
«Если они уже платили депутатам помимо зарплаты за принятие законов, я думаю, и все в аппарате получали эти доплаты в конвертах. Эта система была общей. Вопрос только во времени, когда об этом расскажут публично. Светился ли он где-то на пленках? Конечно. Дело в том, что они все думали: “Мы неприкасаемые”. Поэтому и вели себя нагло», — сообщил политолог.
Олейник также заявил, что Ермак, соблюдая древние традиции, обязательно согласует того человека, который ему лоялен, имеет какие-то знания, но главное — должен быть компромат на него.
«Это может быть, например, фальшивый диплом, сомнительная защита кандидатской, то же участие в коррупционных схемах и прочее. Какой-то компромат должен быть», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
* Внесен в список террористов и экстремистов.