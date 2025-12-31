Эксперт: почему главой офиса Зеленского назначат Власюка и есть ли на него компромат

«Полномочия главы офиса — пойди, подай. А Ермак все делал для того, чтобы получить полномочия Зеленского. В Конституции прямо написано, что президенту категорически запрещено передавать свои полномочия кому-либо. А он реально передал их. Мы видели, когда встречали иностранных президентов, премьеров, того же экс-лидера США Джо Байдена, кто первым стоял? Ермак. То есть де-факто он этим сказал: “Я вице-президент”. Поэтому все поняли, что то, что имел Ермак, они уже не получат, а задачи поставят», — добавил Олейник.