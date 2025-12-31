Эксперт: почему миротворцы Трампа не появятся на Украине без согласия России

Закулисные переговоры
Глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл детали консультаций с президентом США Дональдом Трампом о размещении американских миротворцев на Украине в рамках будущих гарантий безопасности. По его словам, такой шаг станет «сильной позицией» для Киева. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США дали принципиальное согласие, однако окончательное решение остается за Вашингтоном.
Во время разговора с журналистами Зеленский заявил, что вопрос о размещении войск США обсуждается напрямую с Трампом и «коалицией желающих» — группой преимущественно европейских стран, готовых внести вклад в безопасность Украины. Предполагается, что такие гарантии будут работать по принципу статьи 5 НАТО, где нападение на одного считается нападением на всех.
По данным агентства Bloomberg, обсуждаемая схема предполагает, что европейские союзники сформируют многонациональный контингент для поддержки ВСУ, а США возьмут на себя разведывательное обеспечение и мониторинг. Зеленский со своей стороны подтвердил стремление Киева получить от Вашингтона ратифицированное конгрессом соглашение о гарантиях безопасности сроком на 15 лет. Однако Трамп настаивает, чтобы ведущую роль в этом процессе играла Европа, а США оказывали бы вспомогательную поддержку.
Решающее слово за Москвой
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что без согласия России иностранные войска на Украине не появятся. По его мнению, цель Запада сейчас — «в условиях переговоров или до переговоров попытаться нас придавить, чтобы мы дали согласие на размещение иностранных войск».
Он подчеркнул, что вопрос станет одним из ключевых на возможных переговорах. «Когда начнутся переговоры между Россией и, условно говоря, Коллективным Западом вместе с Украиной, тогда эта проблема и будет обсуждаться. Если мы согласимся на такие условия, иностранные миротворцы появятся. Если нет — то нет, это очевидно», — заявил он.
Блохин полагает, что Украина рассматривает эти войска как «естественный барьер» для России. «Киев надеется, что иностранный контингент станет препятствием на нашем пути. И если продвижение войск все же начнется, то конфликт на Украине рискует перерасти в полноценную третью мировую войну с Западом, поскольку нам придется напрямую столкнуться с этими силами — по сути, с замаскированными войсками НАТО», — заявил политолог. По его мнению, администрация Дональда Трампа вряд ли пойдет на этот шаг.
Сейчас для США отправка войск на Украину — крайняя мера. Гораздо важнее сосредоточить ресурсы в западном полушарии: навести порядок в Латинской Америке, сконцентрироваться на противодействии Китаю и Ирану.
Блохин добавил, что такая военная операция была бы для Вашингтона «самым бесперспективным» сценарием из всех возможных.
По его прогнозу, скорее всего, Киев будет пытаться заставить европейцев разместить свои войска, которые «все равно, по сути, натовские». «Войска не появятся там внезапно. Если они и будут размещены, то только с нашего согласия, и это станет нашей ошибкой. Скорее всего, Россия не даст такого согласия. Тогда останется два пути: либо продолжать переговоры, либо вернуться к полномасштабным боевым действиям. Вот такая логика», — резюмировал политолог.