Эксперт: почему миротворцы Трампа не появятся на Украине без согласия России

По его прогнозу, скорее всего, Киев будет пытаться заставить европейцев разместить свои войска, которые «все равно, по сути, натовские». «Войска не появятся там внезапно. Если они и будут размещены, то только с нашего согласия, и это станет нашей ошибкой. Скорее всего, Россия не даст такого согласия. Тогда останется два пути: либо продолжать переговоры, либо вернуться к полномасштабным боевым действиям. Вот такая логика», — резюмировал политолог.