Эксперт: какое будущее ждет «маршрут Трампа» на Кавказе

Согласно договоренностям, США получат 74% акций, а Армения — 26% на срок в 49 лет. Предполагается, что после этого соглашение будет продлено еще на 50 лет, а доля Еревана со временем возрастет до 49%. Компания получит исключительные права на развитие на территории Армении железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, нефте- и газопроводов и волоконно-оптических линий связи. Согласно официальной декларации, главная цель «Маршрута Трампа» — формирование беспрепятственного транспортного коридора. Этот путь должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, став при этом важным звеном в транскаспийской торговой артерии, связывающей Центральную Азию с Европой.