Эксперт: какое будущее ждет «маршрут Трампа» на Кавказе

Как будет работать TRIPP
В Вашингтоне госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян представили рамочную программу реализации транспортного проекта TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity). Документ закрепляет модель, при которой США и Армения создадут совместное предприятие — TRIPP Development Company.
Согласно договоренностям, США получат 74% акций, а Армения — 26% на срок в 49 лет. Предполагается, что после этого соглашение будет продлено еще на 50 лет, а доля Еревана со временем возрастет до 49%. Компания получит исключительные права на развитие на территории Армении железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, нефте- и газопроводов и волоконно-оптических линий связи. Согласно официальной декларации, главная цель «Маршрута Трампа» — формирование беспрепятственного транспортного коридора. Этот путь должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой, став при этом важным звеном в транскаспийской торговой артерии, связывающей Центральную Азию с Европой.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что найденная формула «полностью удовлетворяет Армению и США и, по всей вероятности, Азербайджан».
Скрытые подводные камни
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев назвал новый транспортный проект TRIPP («маршрут Трампа») нереалистичной инициативой, обреченной повторить судьбу других громких, но провальных кавказских «строек века».
«Раз в несколько лет на Кавказе появляется какой-то великий транспортный геополитический проект, за которым следуют обещания, что после него человечество заживет по-новому», — заявил эксперт. Он провел параллели с громкими и реализованными инициативами вроде газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, которые не оказали существенного влияния на регион, несмотря на первоначальные обещания.
По мнению Силаева, проект упирается в непреодолимые политические и географические тупики и нужен лишь для того, чтобы администрация Трампа могла показать свой успех в роли миротворца.
Несмотря на уверения Еревана о полном сохранении суверенитета, в тексте программы реализации TRIPP содержатся положения, вызывающие вопросы. Так, важнейшие решения по «деликатным вопросам» будет принимать армяно-американский руководящий комитет, а любые изменения в структуре собственности компании, включая смену конечных бенефициаров, потребуют предварительного одобрения правительств обеих стран. Фактически, это дает Вашингтону инструмент прямого контроля над стратегическим активом.
Политический камень преткновения остается прежним. Азербайджан, как и ранее, настаивает на том, чтобы его граждане и грузы при транзите через Армению «не сталкивались с армянами вообще никак». Пока неясно, как TRIPP Development Company сможет разрешить это противоречие, считает Силаев. Это требование, по его мнению, является «совершенно очевидным нарушением суверенитета Армении и создает тупиковую ситуацию».
Появление на территории страны, входящей в ОДКБ и ЕАЭС, стратегического объекта под американским контролем не может не вызвать вопросов в Москве, особенно с учетом заявленного Ереваном курса на сближение с ЕС. Эксперт указывает на правовое противоречие: граница Армении с Азербайджаном — часть таможенной границы Евразийского экономического союза, поэтому передача функций контроля иностранному предприятию «касается не только Армении, но и всего Евразийского экономического союза».
При этом проект не создаст значимых транспортных потоков, поскольку существующий маршрут через Казахстан и Россию остается «выгоднее во всех отношениях».
Участие США в проекте политолог считает в большей степени символическим, чем стратегическим.
«Если у этой компании будут какие-то функции по безопасности, то можно говорить о том, что у американцев есть какой-то геополитический интерес», — отмечает Силаев. Однако серьезность намерений Вашингтона вызывает у него сомнения. «На фоне всего остального Армения не играет определяющую роль во внешней политике США», — добавил он. Интерес администрации Вашингтона к проекту эксперт объясняет не экономикой, а внутренней политикой и имиджем.
Трамп, как известно, великий миротворец. Теперь нужно хотя бы демонстрировать, что это решение работает, — считает он.
Поведение армянского руководства Силаев охарактеризовал как двойственное. «Армения при Пашиняне занимается тем, что она всеми силами изображает, как тяготит ее партнерство с Россией, и как она хотела бы выбрать душой свободный мир, но при этом ничего не предпринимает для того, чтобы на практике выйти из интеграционных объединений», — подчеркнул эксперт.
Он не исключает, что продолжение этого курса может привести к тому, что вопрос об выходе Армении из ОДКБ «в какой-то момент все же произойдет».