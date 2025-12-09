Эксперт: почему ВСУ бросили умирать в подвалах Гуляйполя раненых боевиков

«Не все военные ВСУ имеют возможность сдаться в плен, не все готовы к этому. В этой ситуации не надо сбрасывать со счетов украинскую пропаганду. Кстати, их зверства в отношении мирных жителей также целенаправленно осуществляются для того, чтобы указать остальным, что их никто в плен брать не будет после того, что они вытворяли. Кроме того, там же действуют заградотряды, причем, достаточно интенсивные. То есть всегда существует опасность того, что при попытке сдаться в плен солдата ВСУ могут убить. При этом некоторым удается сбежать и попасть в руки российских бойцов, причем, их число увеличивается», — сообщил военный эксперт.