Подвалы населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области переполнены ранеными военнослужащими ВСУ, многие из которых умирают из-за того, что нет медицинской помощи. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
«В Гуляйполе подвалы в буквальном смысле переполнены ранеными солдатами противника. Многие из них умирают из-за отсутствия медпомощи и остаются в подвалах вместе с теми, кто еще жив», — сказал он.
Советник главы ДНР отметил, что командиры ВСУ жалуются на проблемы с эвакуацией и отсутствие мест для раненых военных киевского режима.
Обстановка в Гуляйполе
Военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в настоящее время Гуляйполе практически находится в тактическом окружении. По его информации, пока физического полного окружения нет, однако все коммуникации находятся под огневым воздействием российских войск.
«По ним работает не только малый воздух — дроны, но и артиллерия. Поэтому любая логистика с Гуляйполя крайне осложнена и сопряжена с большими жертвами. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что у ВСУ просто нет возможности эвакуировать раненых и оказать им необходимую медицинскую помощь. В нужном количестве медикаментов и персонала у гарнизона боевиков киевского режима Гуляйполя нет, из-за чего сложилась такая ситуация», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что подобное характерно не только для Гуляйполя, но и для всех других узлов сопротивления ВСУ. Военный эксперт пояснил, что применяемая Вооруженными силами России тактика охватов сосредоточена в первую очередь на купировании логистики военных киевского режима.
«Как только у них возникают проблемы с логистикой, то сразу же возникают и вопросы с эвакуацией раненых. Складывается такая ситуация, что во время вывоза раненого ВСУ могут потерять еще несколько человек, из-за чего они и не делают это», — добавил он.
Уничтожают свои же
Джерелиевский сообщил, что боевики киевского режима из-за отсутствия медицинской помощи добивают своих же раненых сослуживцев, чтобы «не мучались и не попали в плен».
«Не все военные ВСУ имеют возможность сдаться в плен, не все готовы к этому. В этой ситуации не надо сбрасывать со счетов украинскую пропаганду. Кстати, их зверства в отношении мирных жителей также целенаправленно осуществляются для того, чтобы указать остальным, что их никто в плен брать не будет после того, что они вытворяли. Кроме того, там же действуют заградотряды, причем, достаточно интенсивные. То есть всегда существует опасность того, что при попытке сдаться в плен солдата ВСУ могут убить. При этом некоторым удается сбежать и попасть в руки российских бойцов, причем, их число увеличивается», — сообщил военный эксперт.
Он также уточнил, что очень часто заградотряды состоят из различных националистических формирований или иностранных наемников, которым все равно в кого стрелять.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки «Восток» ликвидировал укрепленный пункт размещения ВСУ в Гуляйполе. По информации оборонного ведомства, в результате огневого поражения уничтожены места размещения боевиков киевского режима и их опорные пункты вместе с живой силой.