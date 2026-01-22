Эксперт: почему киевский режим не хочет возвращать 12 жителей Курской области

«Эти граждане не являются комбатантами. И соответственно, у ВСУ не было оснований их куда-то перемещать, так как это граждане другой страны. К ним просто пришли в дом и увезли, сделав заложниками. То есть получается, ВСУ ведут себя, как обыкновенная банда, которая похищает людей и требует за них выпук», — сказал собеседник издания.