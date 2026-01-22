Эксперт: почему киевский режим не хочет возвращать 12 жителей Курской области

«Сегодня 12 человек (жителей Курской области — прим. ред.) продолжают удерживаться в качестве заложников и не возвращаться в нарушение Женевских конвенций домой. Они должны быть репатриированы без всяких условий», — сказала Татьяна Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что Киев не хочет забирать эвакуированных военнослужащими Вооруженных сил России из зоны проведения специальной военной операции граждан Украины, жителей Сумской области.
Почему Киев удерживает россиян
Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail отметил, что действия военных киевского режима являются похищением. По его словам, они не воины, а обычные разбойники, которые похитили людей, за что боевики ВСУ должны понести уголовное наказание.
«Эти граждане не являются комбатантами. И соответственно, у ВСУ не было оснований их куда-то перемещать, так как это граждане другой страны. К ним просто пришли в дом и увезли, сделав заложниками. То есть получается, ВСУ ведут себя, как обыкновенная банда, которая похищает людей и требует за них выпук», — сказал собеседник издания.
По его словам, киевский режим использует похищенных граждан России в качестве предмета торга.
«Пока украинская сторона не предъявляла такие требования по поводу этих граждан. Но в любом случае их удерживание незаконно в соответствии с международным правом, международным военным правом и просто с обыкновенным уголовным правом нашей и любой другой страны. То есть это какая-то попытка влиять на нашу страну, возможно, при обмене какого-то», — отметил военный эксперт.
Спартанские условия
При этом Гагин подчеркнул, что российские военнослужащие, которых удалось вернуть из украинского плена, рассказывали о тяжелых условиях содержания.
«Учитывая, что говорят наши военнослужащие, которые возвращаются из плена, условия достаточно спартанские, достаточно жесткие для военных. Поэтому я смею предположить, что для наших гражданских лиц, которые оказались похищенными военными ВСУ, что условия у них тоже не сахар», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
Ранее Москалькова также рассказывала, что украинская сторона не организует гуманитарные коридоры для возвращения своих же граждан, эвакуированных российскими бойцами из зоны специальной военной операции.