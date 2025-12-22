Эксперт: почему Киев выбрал целью именно убитого генерала Фаниля Сарварова

«К сожалению, история с телефонными мошенниками, с которыми мы боремся уже лет 15, говорит о том, что любой может попасться в эту ловушку. Здесь надо понимать, что для спецслужб украинского и западного режимов создание вербовочной уязвимости фактически не составляет труда. Поэтому в будущем этими же лекалами, технологиями будут пользоваться спецслужбы Запада. Исполнителями в подобных терактах наиболее часто являются люди, чьи когнитивные функции мозга, к сожалению, либо еще не сформировались, либо уже начали деградировать. То есть это и подростки, и люди престарелого возраста», — сказал офицер ФСБ.