Эксперт: почему Киев выбрал целью именно убитого генерала Фаниля Сарварова

В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сказала она.
Трагедия произошла утром 22 декабря на улице Ясеневой. По данным следствия, военнослужащего убили с помощью взрывного устройства, которое было установлено под его автомобилем.
По информации SHOT, мощность СВУ составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв слышали жители домов, расположенных в двух кварталах от места ЧП.
Следователи и криминалисты допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Также запланированы экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ). По одной из версий, за взрывом могут стоять украинские спецслужбы.
Что известно о погибшем генерале
Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище в 1990-м, Военную академию бронетанковых войск — в 1999 году, Военную академию Генштаба — в 2008-м.
«Прошел все основные воинские должности. В период с 1992 по 2003 год в течение 6 лет непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской Республике», — сказано на сайте Министерства обороны России.
Также Сарваров в 2015—2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. С 2016-го назначен на должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных Сил РФ.
Награжден: орденом Мужества, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».
Для медиа
Офицер ФСБ в запасе, глава «Р-Техно» Роман Ромачев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Киев открыто ведет террористическую войну и диверсионную деятельность в России. Причем, для Украины не важно, кого ликвидировать.
«Главное, чтобы это был генерал, офицер старшего чина, человек, который авторитетен в России, который имеет определенное военное прошлое. Для них очень важна медийная подсветка этого действия, чтобы можно было отчитаться на Западе, показать, какие они “молодцы” и потребовать еще деньги. Поэтому чем звездней офицер или генерал, тем он расценивается в качестве более значимой цели для ликвидации. То есть если уничтожат какого-то лейтенанта, то мало кто обратит внимание», — сказал собеседник издания.
Он подчеркнул, что данное убийство могло совершаться, чтобы сорвать попытки мирного урегулирования конфликта. По его мнению, Украина таким образом намеревается добиться того, чтобы Россия сама заявила, что с киевским режимом вести переговоры не будет.
«Продолжение конфликта — это то, что держит Зеленского у власти. В продолжении боевых действий заинтересован также и Лондон», — отметил эксперт.
Серьезная проблема
По словам Ромачева, произошедшее говорит о том, что в России есть «серьезная проблема с людьми, которые совершают эти теракты». Причем, их могут направить на подобные действия не только в условиях специальной военной операции, но и в мирное время в будущем.
«К сожалению, история с телефонными мошенниками, с которыми мы боремся уже лет 15, говорит о том, что любой может попасться в эту ловушку. Здесь надо понимать, что для спецслужб украинского и западного режимов создание вербовочной уязвимости фактически не составляет труда. Поэтому в будущем этими же лекалами, технологиями будут пользоваться спецслужбы Запада. Исполнителями в подобных терактах наиболее часто являются люди, чьи когнитивные функции мозга, к сожалению, либо еще не сформировались, либо уже начали деградировать. То есть это и подростки, и люди престарелого возраста», — сказал офицер ФСБ.
Он уточнил, что исполнителей подобных действий, как и жертв телефонных мошенников, находят по звонкам. Например, с помощью небольших разводов, когда человек потом хочет вернуть свои деньги. В этот момент он готов на все.
«Либо по аккаунтам в социальных сетях, когда нас изучают и исследуют. Таких исполнителей также находят с помощью всевозможных задач, тестовых работ, когда дают некую работу, подкидывают легкий заработок, а потом это перерастает в страшные преступления», — сообщил Ромачев.
Эксперт также отметил, что необходимо обучать и рассказывать молодежи, среднему поколению и, конечно, людям пожилого возраста, как не попасться на такие уловки.
«Здесь никто не застрахован. Это говорит о том, что надо подумать, как защищаться от этой угрозы, как сделать так, чтобы нас с вами не использовали в таком качестве для совершения диверсии и терактов», — пояснил офицер ФСБ.
Ответ России
Ромачев подчеркнул, что Россия ответит на действия украинских спецслужб. Причем, Москва не будет совершать подобные теракты.
«Мы не подрываем их офицеров, генералов или мирных граждан. Это совершенно не наши методы. Какой будет ответ России, сложно сказать, но, я думаю, он будет», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.