Эксперт: почему Израиль решил избавиться от украинских беженцев

«С другой стороны, вместе с этим, возвращаются лица, которые не подлежат мобилизации. Таким образом, они обременяют бюджет Украины. Но в то же время Киеву ничего не мешает аннулировать все социальные обязательства до конца конфликта, что уже и происходит», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.