«Десятки тысяч украинцев, получившие убежище в Израиле, могут потерять свой статус и столкнуться с депортацией уже к концу этого месяца», — сказано в публикации.
По словам автора материала, ситуация резко изменилась из-за того, что вопрос украинских беженцев попал под контроль лично израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«В отсутствие действующего министра внутренних дел, который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху», — отметил он.
Мобилизационный ресурс
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail предположил, что соответствующее решение может быть связано с политикой Европейского союза по максимальной поддержке киевского режима. Он пояснил, что в данной ситуации речь идет о том, чтобы депортировать украинских беженцев и передать Владимиру Зеленскому мобилизационный ресурс.
«Не секрет, что тех, кто решается вернуться на Украину, сразу при пересечении границы встречают сотрудники ТЦК. Поэтому совершенно очевидно, что здесь работает та же самая логика — Европа стремится пролонгировать конфликт, создав для киевского режима карман для мобилизации», — сказал собеседник издания.
При этом политолог отметил, что у украинских беженцев есть выход из ситуации — искать другие страны пребывания, если «они не хотят умирать за британский капитал».
Нетерпимое отношение
Эксперт добавил, что в последнее время в Израиле крайне нетерпимое отношение ко всем беженцам и мигрантам в стране, в том числе и из Украины. Они, по его словам, «объедают израильский бюджет».
«Со стороны консервативной части общества подвергаются критике лица, которые приезжают в Израиль ради пособий и даже гражданства, но не принимающие его традиции и порядки, а пытающиеся привнести в нее свои», — сообщил он.
Отношения Киева и Тель-Авива
Мендкович также заявил, что соответствующее решение имеет две стороны. С одной, Киев будет благодарен Тель-Авиву за то, что на Украину возвращается мобилизационный резерв, который позволит, возможно, еще какое-то время удерживать линию боевого соприкосновения.
«С другой стороны, вместе с этим, возвращаются лица, которые не подлежат мобилизации. Таким образом, они обременяют бюджет Украины. Но в то же время Киеву ничего не мешает аннулировать все социальные обязательства до конца конфликта, что уже и происходит», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.
В ноябре Нидерланды, Латвия, Польша и Германия заявили о сокращении субсидирования украинских беженцев. Немецкий канцлер Фридрих Мерц отмечал, что считает недопустимым низкий уровень трудовой занятости среди них в ФРГ и убежден, что они должны найти себе работу.