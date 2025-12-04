Эксперт: почему изменилась стратегия Италии по вопросу закупки оружия для Украины

«В отличие от остальных стран Евросоюза Италия всегда отличалась такими неопределенными позициями. Честно говоря, особенно доверять итальянскому правительству нельзя. Они могут сейчас сказать одно, а завтра заявить, что их неправильно процитировали. Но все же это очень важный сигнал, на который стоит обратить внимание. Здесь все-таки главная причина — просто нет денег. Никаких других быть просто не может по определению», — сказал собеседник издания.