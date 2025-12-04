Эксперт: почему изменилась стратегия Италии по вопросу закупки оружия для Украины

Слова главы МИД Италии Антонио Таяни о закупках оружия для Украины показывают, что итальянское правительство изменило свою стратегию по украинскому конфликту на фоне нехватки денег и напряженности внутри правящей коалиции. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Таяни, участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров — это «преждевременно» для Италии.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — отметил он.
После «некоторых колебаний» в октябре Рим заявил о готовности присоединиться к программе Priority Ukraine Requirements List, по которой США продают НАТО вооружение для Киева. Нынешние высказывания главы МИД Италии «противоречат заявлениям главного оборонного лобби Европы», а также Европейской ассоциации авиационно-космической и оборонной промышленности региона, которая призвала континент продолжать наращивание своего оборонного производства, несмотря на перспективу урегулирования украинского кризиса.
Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что в PURL участвуют порядка двух третей стран Североатлантического альянса.
Просто нет денег
Политолог Марк Бернардини в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что сейчас в Италии, мягко говоря, все не очень хорошо — образование, здравоохранение, социальная обеспеченность и прочее. Люди на это начинают плохо реагировать, причем не являясь пророссийскими. До этого также начали доходить и правящие круги в стране.
«В отличие от остальных стран Евросоюза Италия всегда отличалась такими неопределенными позициями. Честно говоря, особенно доверять итальянскому правительству нельзя. Они могут сейчас сказать одно, а завтра заявить, что их неправильно процитировали. Но все же это очень важный сигнал, на который стоит обратить внимание. Здесь все-таки главная причина — просто нет денег. Никаких других быть просто не может по определению», — сказал собеседник издания.
Как может отреагировать Киев и кто последует примеру Рима
По словам Бернардини, для Украины это является очередным тревожным звонком. При этом он напомнил о позиции США, что помощь Киеву со стороны Вашингтона «не может быть безграничной и бесконечной».
«Если не считать верхушку Европейского союза, например Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас, то нарратив начинает меняться. Главным образом в том числе и из-за коррупционного скандала на Украине. Италия начинает выражать определенные сомнения о целесообразности. А если к такой позиции начнут прибавляться и другие страны, например Испания, Португалия или Швейцария, то через несколько месяцев у Украины просто закончится все — и деньги, и оружие. В таком случае и сам конфликт завершится», — отметил политолог.
Собеседник ВФокусе Mail также обратил внимание на то, что Евросоюз ранее поставлял и деньги, и вооружение. Однако сейчас он может направлять только финансовую помощь, поскольку оружие у ЕС закончилось. При этом европейские страны могут покупать его у США, но на какой промежуток времени хватит их средств — непонятно, заключил Бернардини.