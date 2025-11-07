«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — отметил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, подчеркнув, что главе киевского режима нельзя позволить сбежать, поскольку он должен понести ответственность за свои действия.
«Ему нужно встретиться лицом к лицу с украинским народом, чьи жизни он бессмысленно растратил, а также с россиянами», — пояснил Макгрегор.
Перевалочный пункт
Политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Польша является для Зеленского неким перевалочным пунктом, после которого глава киевского режима исчезнет.
«Если такое бегство состоится, то его вряд ли уже найдут. Скорее всего, Польша — это первый пункт, куда его могут вытащить. Причем, это не будет решением самого Зеленского. Скорее всего, британских спецслужбы определят созрел ли клиент и не пора ли его убирать», — сказал собеседник издания.
Дудчак отметил, что Зеленскому в принципе некуда бежать, поскольку если он потеряет свое кресло, то будет представлять опасность для прежних хозяев.
«Вообще-то логично было бы бежать ему в Британию. Однако повтора в стиле Скрипалей, которые там находятся, но их никто не видит, скорее всего, уже никто и не увидит британцы постораются избежать», — уточнил эксперт.
Обрушение обороны ВСУ
Политолог добавил, что Зеленский может бежать из Украины при нескольких условиях, среди которых — обвал фронта.
«Можно предположить, что Зеленский сбежит при резком продвижении российской армии и при развале Вооруженных сил Украины или, к примеру, при точечной бомбардировке Киева. При этом сейчас Запад пытается изо всех сил поддерживать ВСУ, увеличивая личеый состав не только мобилизованными, но и “отпускниками” НАТО и наемниками», — сказал Дудчак.
По егословам, протесты внутри Украины со стороны жителей страны вряд ли приведут к бегству Зеленского. Сейчас там практически не осталось мужчин, а тех, кто выйдет на митинги, тут же заберут в зону боевых действий.
«Женщины не смогут что-то решаить. Если выйдут националистические батальоны, то это будет просто инсценировка, организованная западными спецслужбами для замены Зеленского и сохранения такого режима. То есть его лишь заменят на другого персонажа», — уточнил эксперт.
Ликвидируют до бегства
Зеленский может и не успеть совершить задуманное, заявил Дудчак. По его мнению, британские спецслужбы из охраны главы киевского режима, могут его ликвидировать.
«Могут все обставить, к примеру, как самоубийство. Или какой-нибудь калибр попал в него, или неосторожно яблоко чистил и упал на нож восемь раз, или произошел анафилактический шок. Ситуации разные могут быть», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.