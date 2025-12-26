Эксперт: когда и как курсантов академии СБУ отправят в штурмы

Руководство Национальной академии Службы безопасности Украины собирается перебросить курсантов старших курсов в зону боевых действий. Об этом заявил профессор кафедры профессиональной психологии академии Виталий Шимко.
«Руководство академии намерено направить моих воспитанников <…> в зону боевых действий», — написал он в своей колонке, которая вышла в украинском издании Liga.net.
Он также опубликовал фотографию распоряжения ректора вуза, где говорится о подготовке к 20 января 2026 года списка курсантов четвертого и пятого курсов для краткосрочных служебных командировок на фронт. При этом он отметил, что «ему не известны причины такого решения».
Кадровый голод
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что подобный прецедент не является первым, так как из других военно-учебных заведений — авиационных, сухопутных войск — уже отправляли курсантов в зону боевых действий.
«В ВСУ сейчас кадровый голод. У них не хватает квалифицированных военных специалистов, мобилизация сорвана, а потери огромные. При этом официально по законодательству они не имеют права направить в зону боевых действий, однако по особому распоряжению это могут сделать с людьми, которые давали военную присягу. Это лишний раз доказывает, что в ВСУ не хватает командиров среднего звена, потому что курсанты 4−5 курса любого военного учебного заведения — это почти подготовленные командиры», — сказал собеседник издания.
Один исход
Военный эксперт также назвал хитрой формулировкой «кратковременная командировка». По его словам, на самом деле это отправление на линию боевого соприкосновения.
«А там уже как повезет — выживет, не выживет. Практика 2024 года и 2025 показала, когда такие необученные солдаты попадают в подразделения, потери у них высокие — свыше 90 процентов. То есть из 10 выживает только один и то с какими-нибудь тяжелыми ранениями», — отметил он.
Задачи курсантов
Леонков добавил, что курсантов, которых направят в зону боевых действий, распределят в штурмовые бригады. Причем, как отметил военный эксперт, по такой же схеме на Украине обманывали молодых людей, когда их завлекали на должности операторов БПЛА.
«Им говорили, что будут сидеть далеко от боевых действий, но по факту они оказывались на линии боевого соприкосновения. Также было с частями теробороны, когда сообщали, что их создают для того, чтобы защищать города. Сейчас же мы видим, что эти бригады значатся в сводках среди тех частей, которые держат линию боевого соприкосновения. Кто может держать в руках автомат, того туда и отправляют», — сообщил он.
Алексей Леонков допустил, что некоторых курсантов могут распределить и в штаб, если только их родители воспользуются коррупционными схемами.
«Я думаю, что подобные распоряжения, скорее всего, начнут давать во всех вузах Украины. Сейчас уже отменили бронь от мобилизации для тех студентов, кто получал второе высшее образование. То есть там гребут всех, причем, даже не смотрят и на здоровье», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.