Эксперт: когда и как курсантов академии СБУ отправят в штурмы

«Им говорили, что будут сидеть далеко от боевых действий, но по факту они оказывались на линии боевого соприкосновения. Также было с частями теробороны, когда сообщали, что их создают для того, чтобы защищать города. Сейчас же мы видим, что эти бригады значатся в сводках среди тех частей, которые держат линию боевого соприкосновения. Кто может держать в руках автомат, того туда и отправляют», — сообщил он.