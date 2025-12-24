Возможность острова: как технически Трамп присоединит Гренландию при помощи спецпосланника

Однако главным препятствием в случае станут не внешние вызовы, а внутренняя слабость самой администрации Трампа — ее непоследовательность. «Самый главный враг Трамп — это сам Трамп. Потому что сосредотачиваться на одном и том же вопросе долго он не может», — подытожил Дробницкий. Успех этой или любой иной инициативы будет зависеть от того, перейдет ли Трамп «от пиара к действию», чего пока за ним не наблюдалось.