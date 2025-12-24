Возможность острова: как технически Трамп присоединит Гренландию при помощи спецпосланника

Ставленник Трампа
Президент США Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию, открыто поставив перед ним цель добиться присоединения острова к Соединенным Штатам. В своем заявлении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Лэндри «понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет продвигать интересы нашей страны ради безопасности, защиты и выживания наших союзников — и, по сути, всего мира».
54-летний республиканец, ветеран армии и бывший генеральный прокурор Луизианы, подтвердил назначение сообщением в соцсетях, обозначив свою задачу: «Для меня большая честь выполнить задачу присоединения Гренландии к Соединенным Штатам». Он добавил, что новые обязанности «никак не повлияют» на его пост губернатора. Это назначение стало следующим шагом в реализации идеи Трампа установления контроля над крупнейшим островом мира, где США уже имеют военную базу Туле по договору с Данией 1951 года.
Инициатива Трампа, неоднократно заявлявшего об аннексии Гренландии и даже не исключавшего применение военной силы, уже вызвала серьезную напряженность в отношениях с Данией. Гренландия является автономной территорией Королевства с населением около 56 тысяч человек. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, встречавшаяся с послом США в декабре, прямо заявила, что заявления Трампа «породили неуверенность» на острове. При этом она подчеркнула, что США остаются близким союзником, и выразила надежду на открытый диалог. Датские и гренландские власти ранее единогласно отвергли любые планы по передаче суверенитета.
Назначение Лэндри, которое эксперты расценивают, как шаг к эскалации, вписывается в более широкую стратегию Трампа. Администрация видит в Гренландии стратегический плацдарм в Арктике для противодействия растущему влиянию России и Китая. Однако такой односторонний подход грозит новыми потрясениями в трансатлантических отношениях. Открытое требование о присоединении союзной территории ставит под удар фундамент договоренностей с Данией и может привести к пересмотру оборонного соглашения, согласно которому США обязаны защищать остров. В Копенгагене действия Трампа воспринимают как имперскую амбицию, игнорирующую право на самоопределение.
Сигнал Европе
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что за кажущейся авантюрой с покупкой или аннексией острова скрывается стратегический маневр с несколькими целями: реализация новой внешнеполитической доктрины, внутренняя борьба с Конгрессом и отправка жесткого сигнала Европе.
Дробницкий отмечает, что интерес к Гренландии узаконен. «Это отражено в стратегии национальной безопасности США, что западное полушарие является приоритетом. В этом смысле, конечно, Гренландия туда вписывается», — отмечает он.
Администрация Трампа осознает, что большая часть Конгресса настроена в пользу старого евроатлантического устройства. Публично продвигая тему Гренландии, Белый дом пытается сместить фокус общественного внимания и политической повестки с поддержки Европы и Украины на защиту западного полушария.
Дробницкий убежден, что истинная цель Трампа — не остров, а демонстративное унижение европейских союзников. «Когда Трамп говорит, что Гренландия — это приоритет, это значит только одно, что европейцы не приоритет», — заявил политолог. Он поясняет этот сигнал предельно прямо: «Нам все равно, что она принадлежит какой-то там Дании. Нам наплевать на этих всех союзников по НАТО».
По оценке эксперта, такая позиция напрямую подрывает устои послевоенного миропорядка, на которых держалас стабильность Европы, как на двух «зонтиках» — стратегическом и финансовом. «Без этих двух зонтиков — нет никакой Европы», — заключил он.
Что касается методов, Дробницкий не исключает сценарий военной операции или политического поглощения через внутренние процессы в Гренландии. Технически, считает он, Вашингтон может «соблазнить жителей», создав пролоббированную партию и оргназовать «отсоединение, а следующим референдумом присоединение к США».
Однако главным препятствием в случае станут не внешние вызовы, а внутренняя слабость самой администрации Трампа — ее непоследовательность. «Самый главный враг Трамп — это сам Трамп. Потому что сосредотачиваться на одном и том же вопросе долго он не может», — подытожил Дробницкий. Успех этой или любой иной инициативы будет зависеть от того, перейдет ли Трамп «от пиара к действию», чего пока за ним не наблюдалось.