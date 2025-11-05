Эксперт: почему Германия боится передать Украине ракеты Taurus

Новым этапом эскалации в конфликте на Украине может стать использование немецких крылатых ракет Taurus против России. Об этом в эфире YouTube-канала сообщил бывший кадровый сотрудник дипломатической службы Госдепартамента США Джим Джатрас.
«Сейчас наиболее вероятный сценарий — это использование каких-то ракет большой дальности <…>. Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации», — сказал он.
При этом эксперт отметил, что у Запада существует еще много других вариантов обострить украинский конфликт.
«Мы всегда можем столкнуться с провокациями под чужим флагом. Что-то сейчас, вероятно, придумывает Mи-6», — добавил Джатрас.
Пока боятся передавать Taurus
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Германия пока не рассматривает вопрос о передаче дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины. Он пояснил, что это было бы возможно только после аналогичного шага со стороны Соединенных Штатов.
«Вероятность передачи Taurus была бы достаточно реальной в том случае, если бы США поставили ракеты Tomahawk. То есть при наличии такого американского оружия на вооружении ВСУ тут же автоматически пошли бы поставки Taurus на Украину. Примерно такая же история была в начале, когда Великобритания передала Киеву танки Challenger, причем очень маленькое количество, но из-за этого Германия тут же отправила ВСУ свои Leopard, а потом и американцы подтянулись с Abrams. Поэтому я бы сказал, что Германия в данном случае не будет первой производить поставки ракет Taurus — она будет ждать Соединенные Штаты Америки», — сказал собеседник издания.
При этом военный эксперт подчеркнул, что Берлин боится дальше провоцировать Москву на ответные меры.
«Берлин понимает, что и так уже достаточно сделано для того, чтобы в России появилось право нанести удар по территории Германии. Поэтому провоцировать ситуацию и дальше они просто боятся. Да и в самой Германии это не находит такой серьезной поддержки», — отметил Кнутов.
Ответ Москвы
По словам военного эксперта, Россия ответит на поставки украинской армии немецких крылатых ракет Taurus крайне жестко, о чем уже предупреждал западный мир президент РФ Владимир Путин.
«Я думаю, что Россия отреагирует крайне болезненно и жестко. Как сказал Владимир Путин, что ответ на появление у Украины американских ракет Tomahawk будет ошеломляющий. Здесь я считаю, что ответ будет тоже близок к ошеломляющему», — отметил он.
Кнутов также сообщил, что российские системы противовоздушной обороны справятся с немецкими ракетами, поскольку они практически ничем не отличаются от британских Storm Shadow и французских SCALP. При этом военный эксперт предположил, что в случае отправки Taurus Киеву партия вряд ли будет состоять из большого количества оружия.
«Первая партия может быть небольшой — до 50 ракет. Но вообще исправных ракет у немцев у самих немного. У них где-то несколько сотен, а остальные требуют обслуживания и ремонта. Но в принципе теоретически те ракеты, которые требуют ремонта, они могут привести в исправное состояние и отправить ВСУ. Но на ход СВО это не повлияет, а только лишь затянет выполнение задач. То есть потребуется определенное время на изменение логистики, перемещение командных пунктов, складов и так далее. Если мы стреляем по Storm Shadow и SCALP, то и по Taurus можем», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.