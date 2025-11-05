Эксперт: почему Германия боится передать Украине ракеты Taurus

«Первая партия может быть небольшой — до 50 ракет. Но вообще исправных ракет у немцев у самих немного. У них где-то несколько сотен, а остальные требуют обслуживания и ремонта. Но в принципе теоретически те ракеты, которые требуют ремонта, они могут привести в исправное состояние и отправить ВСУ. Но на ход СВО это не повлияет, а только лишь затянет выполнение задач. То есть потребуется определенное время на изменение логистики, перемещение командных пунктов, складов и так далее. Если мы стреляем по Storm Shadow и SCALP, то и по Taurus можем», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.