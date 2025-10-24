Эксперт: почему Финляндия намерена влезть в долги из-за помощи ВСУ

Власти Финляндии приняли решение выделить 100 миллионов евро на поддержку Украины путем закупки оружия у Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat. Финский премьер Петтери Орпо уточнил, что денежные средства будут выделены не из бюджета, на эти цели правительство возьмет долг «извне».
«Выбор будет сделан, даже если это настолько увеличит долг. Ситуация на Украине критическая. Да, мы должны участвовать. Мы не можем оставаться в стороне», — сказал политик.
Глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна присоединится к инициативе Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает закупку американского вооружения для украинской армии за счет европейских государств.
В PURL также согласились участвовать Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что еще семь стран намерены присоединиться к проекту.
Борьба за Арктику
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев специально для ВФокусе Mail рассказал, что Запад в первую очередь ставит для себя задачу по борьбе с Россией за Арктику. Поэтому, по его словам, западные страны толкают Финляндию помогать Украине, чтобы столкнуть Хельсинки с Москвой.
«На самом деле украинский конфликт — это же не окончательная ситуация для западных стран. В первую очередь Запад ставит задачей борьбу за арктический ресурс. Вроде мы с Трампом уже чуть ли не стали договариваться по-нормальному по арктическим ресурсам. Я так понял, как “глубинное государство” сорвало встречу в Будапеште, так оно решило сорвать сделку между Россией и США именно по Арктике. Задача — столкнуть Финляндию с Россией. Она выступит в качестве такого передового отряда. Естественно, после Финляндии подключатся Норвегия и Швеция. То есть страны Северной Европы», — сказал собеседник издания.
На Западе «начинаются пляски»
По словам Перенджиева, украинские войска и Запад не могут остановить продвижение Вооруженных сил РФ, из-за чего в информационном поле начинают делать различные заявления, как было с американскими ракетами Tomahawk.
«Конечно, помешать нашему продвижению в зоне специальной военной операции. Наши войска там реально хорошо продвигаются. Мы не идем ни на какие уступки, то есть не останавливаемся, чтобы давать какие-то передышки врагу. Поэтому у них и начинаются эти пляски. С теми же Tomahawk были, но президент России Владимир Путин провел учения ядерных сил и показал, что ребята могут доиграться», — добавил политолог.
В начале октября президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что стратегически важно, чтобы Украина быстрее вступила в Европейский союз. Также он поддержал инициативу по использованию замороженных российских активов для кредитования Киева.
Весной Минобороны Финляндии сообщило, что поставит ВСУ боеприпасы на сумму 90 млн евро за счет средств, полученных от замороженных активов РФ. Всего с февраля 2022 года Хельсинки выделили Киеву больше 2,2 млрд евро военной помощи. Кроме того, финны также помогают Украине, проводя обучение украинских солдат.