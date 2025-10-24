Эксперт: почему Финляндия намерена влезть в долги из-за помощи ВСУ

«На самом деле украинский конфликт — это же не окончательная ситуация для западных стран. В первую очередь Запад ставит задачей борьбу за арктический ресурс. Вроде мы с Трампом уже чуть ли не стали договариваться по-нормальному по арктическим ресурсам. Я так понял, как “глубинное государство” сорвало встречу в Будапеште, так оно решило сорвать сделку между Россией и США именно по Арктике. Задача — столкнуть Финляндию с Россией. Она выступит в качестве такого передового отряда. Естественно, после Финляндии подключатся Норвегия и Швеция. То есть страны Северной Европы», — сказал собеседник издания.