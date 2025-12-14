Европа хотела бы, чтобы именно мэр Киева Виталий Кличко стал следующим президентом Украины. Об этом РИА Новости сообщил бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.
Он отметил, что уже сообщалось о контактах нынешнего руководства США с оппозицией Украины, а кампания по смещению Владимира Зеленского, вероятно, уже началась.
«При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому», — сказал он.
Почему именно Кличко
Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что у Европы нет единого кандидата на смену Зеленскому. Он уточнил, что Кличко является ставленником именно Германии, которая уже давно хотела бы видеть его во главе украинского государства, а, к примеру, у Великобритании — бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
«Кличко долгое время жил в Германии, имеет там широкие связи, был вхож в высокие кабинеты. То есть отношения с немецкой политической элитой у него складывались на протяжении десятилетий. Между ними есть определенный уровень доверия. Будучи спортсменом он проводил время именно в Германии. При этом каждый в Европе хочет поставить своего протеже, чтобы иметь влияние на Украину и торговаться с другими игроками за счет интересов этой страны. В данном случае, например, с Россией», — сказал собеседник издания.
Шансы мэра Киева
Политик подчеркнул, что не верит в то, что Кличко может стать следующим президентом Украины. Он пояснил, что на посту лидера страны должен быть человек, который бы устраивал не Европу, а другие государства, являющимися участниками переговорного процесса.
«Если речь идет об урегулировании конфликта, то, конечно, должна быть кандидатура, которая бы удовлетворяла минимум двух ключевых игроков — Соединенные Штаты Америки и Россию. Зачем Вашингтону и Москве зависеть от какой-нибудь Германии или от Британии. Он, наверное, будет баллотироваться, но, мне кажется, что это нереально», — сообщил Килинкаров.
При этом он отметил, что США и Россия сейчас могут заниматься поиском человека, который устраивал бы их на посту президента Украины.
«Я думаю, сейчас переговорный процесс в большей степени связан не столько с пунктами мирного договора, что безусловно важно, но и с механизмом реализации. Условно говоря, поиск субъектности сторон, которые могли бы сформировать все это дело и чтобы было понимание, как дальше будут выполняться взятые обязательства в рамках договоренностей. Для этого нужны люди, которые максимально эффективно смогут реализовать достигнутые между США и Россией соглашения по урегулированию украинского конфликта. Сейчас идет поиск таких людей. Я думаю, что Кличко к ним не относится», — добавил бывший депутат Верховной рады.
А что с Зеленским
Килинкаров также сообщил, что судьба Зеленского уже решена. Причем, по мнению политика, глава киевского режима не будет даже участвовать в выборах президента Украины.
«Основная главная задача этих выборов — легитимировать украинскую власть, которая могла бы подписать мирные договоры. Участие Зеленского только усложняет этот процесс. Условно говоря, никто из кандидатов не признает выборы в случае участия Зеленского, так как будут обвинять в фальсификации и прочем. Я думаю, что такой расклад устраивает и на Украине, и за ее пределами», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.