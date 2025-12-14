Эксперт: почему Европа видит Кличко следующим лидером Украины и есть ли у него шансы

«Кличко долгое время жил в Германии, имеет там широкие связи, был вхож в высокие кабинеты. То есть отношения с немецкой политической элитой у него складывались на протяжении десятилетий. Между ними есть определенный уровень доверия. Будучи спортсменом он проводил время именно в Германии. При этом каждый в Европе хочет поставить своего протеже, чтобы иметь влияние на Украину и торговаться с другими игроками за счет интересов этой страны. В данном случае, например, с Россией», — сказал собеседник издания.