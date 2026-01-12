Популярные темы
Эксперт: Лондон и Париж намерены пожертвовать НАТО, чтобы сохранить Гренландию

Великобритания и Германия ведут переговоры о размещении войск НАТО в Гренландии. Россия запасается попкорном и готовится наблюдать, как Лондон и Париж будут воплощать сценарий раскола Альянса, а также сравнивать санкционные пакеты Европы для США с антироссийским аналогом. Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Виталий Данилов напомнил ВФокусе Mail о подлинных мотивах этого противостояния.

Источник: AP 2024

Сценарий раскола НАТО

Группа европейских стран под руководством Великобритании и Германии разрабатывает стратегию защиты Гренландии от аннексии со стороны США. Речь идет о совместной миссии НАТО под кодовым названием Arctic Sentry, включающей развертывание объединенных сил, кораблей и авиации.

Германия, Франция и Польша активно участвуют в переговорах. Среди обсуждаемых тем — проведение совместных учений и размещение воинского контингента. Цель — не только повысить расходы на оборону, но и провести морские маневры. В рамках этой стратегии Франция предложила направить в регион военный контингент, а Германия готовит дипломатическую встречу с американскими сенаторами, чтобы попытаться сдержать эскалацию.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны владеть Гренландией для якобы «защиты от России и Китая», ссылаясь на активность их судов в Арктике. В своих выступлениях он даже отметил слабость обороны острова, пошутив о «двух собачьих упряжках».

Специальный посланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри 12 января назвал позицию Дании послевоенного периода «фактической оккупацией». По его словам, Копенгаген восстановил контроль над островом, обойдя требования ООН о деколонизации.

«Именно США обеспечили защиту Гренландии во время войны, когда Дания не смогла этого сделать. Сегодня остров должен относиться к нам с гостеприимством, а не с враждебностью», — заявил дипломат.

В ответ на угрозы администрации Дональда Трампа присоединить Гренландию, Европейский союз рассматривает пакет целевых экономических санкций против США, включая ограничения для технологических гигантов (Google, Microsoft, Meta, X) и давление на ключевые финансовые институты, а в качестве крайней меры — возможное закрытие американских военных баз на территории стран ЕС. Одновременно в НАТО ускорились консультации по наращиванию военного присутствия в Арктике через учения и поставки современного оборудования.

Эффект домино

Как отметил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Виталий Данилов, Германия и Великобритания решили возглавить военный союз, который европейские государства пытаются создать. Геополитический ход напрямую связан с желанием президента США Дональда Трампа осуществить захват Гренландии.

«Это часть формирования нового мирового порядка, в котором США выступают одним из архитекторов. Речь идет об обозначении новых географических границ, где эти архитекторы будут существовать и контролировать свою зону влияния. В это “большое государство” должны войти именно Гренландия, Канада, Мексика и ряд других стран Латинской и Южной Америки. И как раз над этим сейчас работает Трамп», — пояснил политолог.

Данилов убежден, что европейские державы практически бессильны против Вашингтона, который не считается с нормами международного права и готов применить непропорциональную силу в любой момент.

Сброс на Японию атомных бомб, когда военно-политическая обстановка не нуждалась в этом, говорит сам за себя. Америка не сдерживает себя никакими принципами, договорами и положениями ООН, — подчеркнул он.

Эксперт считает, что США намеренно провоцируют кризис, ведущий к экономическому ослаблению Европы и разрушению НАТО.

Самоуверенность Трампа говорит о том, что элиты США просчитали ситуацию на несколько шагов вперед и исходят из того, что Европа никуда не денется. Именно поэтому идет экономическое уничтожение Европы и разрушение ее основных институтов. Разрушение НАТО лежит в основе тех событий, которые мы сейчас видим, — заключил Данилов.

Он подчеркнул, что раскол внутри коллективного Запада, выражающийся в реакции Европы на действия Трампа, представляет собой внутреннее выяснение отношений, которое мало затрагивает Россию.

"То, что коллективный Запад будет разрушаться и дает трещины, нам выгодно. Мы будем спокойно наблюдать за этим спектаклем и вырабатывать свою политику сдержек и противовесов, — подытожил он.

