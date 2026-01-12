Эксперт: Лондон и Париж намерены пожертвовать НАТО, чтобы сохранить Гренландию

«Это часть формирования нового мирового порядка, в котором США выступают одним из архитекторов. Речь идет об обозначении новых географических границ, где эти архитекторы будут существовать и контролировать свою зону влияния. В это “большое государство” должны войти именно Гренландия, Канада, Мексика и ряд других стран Латинской и Южной Америки. И как раз над этим сейчас работает Трамп», — пояснил политолог.