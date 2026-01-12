Эксперт: Лондон и Париж намерены пожертвовать НАТО, чтобы сохранить Гренландию

Сценарий раскола НАТО
Группа европейских стран под руководством Великобритании и Германии разрабатывает стратегию защиты Гренландии от аннексии со стороны США. Речь идет о совместной миссии НАТО под кодовым названием Arctic Sentry, включающей развертывание объединенных сил, кораблей и авиации.
Германия, Франция и Польша активно участвуют в переговорах. Среди обсуждаемых тем — проведение совместных учений и размещение воинского контингента. Цель — не только повысить расходы на оборону, но и провести морские маневры. В рамках этой стратегии Франция предложила направить в регион военный контингент, а Германия готовит дипломатическую встречу с американскими сенаторами, чтобы попытаться сдержать эскалацию.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США должны владеть Гренландией для якобы «защиты от России и Китая», ссылаясь на активность их судов в Арктике. В своих выступлениях он даже отметил слабость обороны острова, пошутив о «двух собачьих упряжках».
«Именно США обеспечили защиту Гренландии во время войны, когда Дания не смогла этого сделать. Сегодня остров должен относиться к нам с гостеприимством, а не с враждебностью», — заявил дипломат.
В ответ на угрозы администрации Дональда Трампа присоединить Гренландию, Европейский союз рассматривает пакет целевых экономических санкций против США, включая ограничения для технологических гигантов (Google, Microsoft, Meta, X) и давление на ключевые финансовые институты, а в качестве крайней меры — возможное закрытие американских военных баз на территории стран ЕС. Одновременно в НАТО ускорились консультации по наращиванию военного присутствия в Арктике через учения и поставки современного оборудования.
Эффект домино
Как отметил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Виталий Данилов, Германия и Великобритания решили возглавить военный союз, который европейские государства пытаются создать. Геополитический ход напрямую связан с желанием президента США Дональда Трампа осуществить захват Гренландии.
«Это часть формирования нового мирового порядка, в котором США выступают одним из архитекторов. Речь идет об обозначении новых географических границ, где эти архитекторы будут существовать и контролировать свою зону влияния. В это “большое государство” должны войти именно Гренландия, Канада, Мексика и ряд других стран Латинской и Южной Америки. И как раз над этим сейчас работает Трамп», — пояснил политолог.
Данилов убежден, что европейские державы практически бессильны против Вашингтона, который не считается с нормами международного права и готов применить непропорциональную силу в любой момент.
Сброс на Японию атомных бомб, когда военно-политическая обстановка не нуждалась в этом, говорит сам за себя. Америка не сдерживает себя никакими принципами, договорами и положениями ООН, — подчеркнул он.
Эксперт считает, что США намеренно провоцируют кризис, ведущий к экономическому ослаблению Европы и разрушению НАТО.
Самоуверенность Трампа говорит о том, что элиты США просчитали ситуацию на несколько шагов вперед и исходят из того, что Европа никуда не денется. Именно поэтому идет экономическое уничтожение Европы и разрушение ее основных институтов. Разрушение НАТО лежит в основе тех событий, которые мы сейчас видим, — заключил Данилов.
Он подчеркнул, что раскол внутри коллективного Запада, выражающийся в реакции Европы на действия Трампа, представляет собой внутреннее выяснение отношений, которое мало затрагивает Россию.
"То, что коллективный Запад будет разрушаться и дает трещины, нам выгодно. Мы будем спокойно наблюдать за этим спектаклем и вырабатывать свою политику сдержек и противовесов, — подытожил он.